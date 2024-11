U.S. OFF-ROAD CHAMPIONS FOR 2024

America is a great, big place. Accordingly, we have a wide diversity of off-road racing. No one rider could possibly do it all, but there are some who travel from coast to coast on a weekly basis. Here some of the key championships of 2024 as well as a partial list of those who represented the U.S. with honor abroad:

GNCC XC1

Jonathan Girroir 271 points/6 wins Jordan P Ashburn 229/2 Steward Baylor Jr 210/2 Craig B DeLong 168/2 Michael Witkowski 128 Evan Smith 126 Grant Baylor 125 Lyndon Snodgrass 114 Josh Strang 103 Liam Draper 92 Trevor A Bollinger 88 Dante A Oliveira 77/1 Ricky A Russell 69 Ryder Lafferty 52 Benjamin M Kelley 50 Ruy Barbosa 36

GNCC XC2

Grant W Davis 344/8 Angus J Riordan 298/3 Cody J Barnes 231 Toby D Cleveland 177 Brody Johnson 173 Thaddeus Duvall 158 Jason C Lipscomb 154 Liam Draper 151 Jesse Ansley 134 Joshua M Toth 118/1 Ruy Barbosa 94 Jonathan T Johnson 89 Tyler Palmer 59 Zachary N Davidson 50 Brandon Gregoire 41 Sawyer Carratura 36 Nicholas Defeo 28 Tyler D Medaglia 21 Landon Lynn 17 Michael Delosa 13

GNCC Women

Rachael Archer 296/5 Brandy Richards 282/5 Korie Steede 246/2 Shelby Turner 189/1 Prestin I Raines 173

NGPC PRO

Dante Oliveira 230/6 Dare Demartile 198/1 Austin Walton 156 Mateo Oliveira 139 Cole Martinez 131/1 Giacomo Redondi 130 Jack Simpson 126 Justin Hoeft 103 Tyler Lynn 101 Dalton Shirey 59 Ryan Surratt 51 Trevor Stewart 37 Josh Mosiman 22 Ruy Barbosa 21 Lyndon Snodgrass18 Trevor Hunter 17 Jaxon Pascal 12 Richard Taylor 12 Cameron Horner 11 Tyler Belknap 11

NGPC Pro2

Mason Semmens 248/6 Colton Aeck 201/3 Kai Aiello 153 JP Alvarez 151 Ryder Thomaselli 103 Collier Martinez 98 Cole Zeller 96 Cody Simpson 91 Samuel Pretschar 86 Tristun Alvarez 78

NGPC Pro Women

Mikayla Nielsen 265/8 Ava Silvestri 226/1 Kaitlyn Jacobs 84

NATIONAL ENDURO

Josh Toth 276/7 Steward Baylor Jr 229/2 Evan Smith 165 Jonathan Girroir 156 Grant Davis 130 Will Sievenpiper 112 Trevor Bollinger 108 Ricky Russell 102 Nathaniel Tasha 101 Nicholas Defeo 92

AMA HARD ENDURO

Trystan Hart 195/4 Cody Webb 170/3 Ryder LeBlond 138 Will Riordan 131 Colton Haaker 101 James Flynn 89 Kawelo Huddy 86 Branden Petrie 65 Quinn Wentzel 65 Ryder Guest 61

ENDUROCROSS EX PRO

Trystan Hart 170/4 Colton Haaker 132/1 Cooper Abbott 111 Jonny Walker 94 Max Gerston 93 Ryder LeBlond 92 Dominik Olszowy 90 Tim Apolle 74 Branden Petrie 72 Braxton Hintze 66

NATIONAL HARE & HOUND (5 0f 6 rounds complete)

Zane Roberts 124/2 Austin Walton 108 Joseph Wasson 102/1 Preston Campbell 82 Dalton Shirey 64/1 Sam Pretscherer 64 (250) DJ Weber 61 (250) Madden Kirsch 46 Chance Fullerton 45 (250) Jason Harris 38 (250)

HARE SCRAMBLES WEST

Dante Oliveira 120/4 Giacomo Redondi 115/1 Mateo Oliveira 108 Zane Roberts 86 Layton Smail 85 (250) Jaden Dahners 80 (250) Ryder Thomaselli 71 (250) Lane Lorenzo 50 (250) Joseph Wasson 45 Ethan Pacak 42 (250)

SPRINT ENDURO

Johnny Girroir 540/16 Liam Draper 380 Craig Delong 323 Angus Riordan 299 (250) Jason Tino 284 (250) Cody Barnes 256 Joseph Cunningham 208 (ProAm) Cooper Jones 186 (ProAm) Gavin Simon 135 (ProAm) Toby Cleveland 130 (250)

WORCS 450

Dare Demartile 205/5 Tyler Lynn 184/2 Jack Simpson 163 Justin Hoeft 130/2 Ryan Surratt 73 Cole Martinez 59 Trevor Stewart 53 Thomas Dunn 49 Tyler Belknap 31 Giacomo Redondi 16

WORCS 250 Pro

Mason Semmens 186/6 Colton Aeck 186/2 Kai Aiello 176 Jake Alvarez 140 Sam Pretscherer 110

DAKAR RALLY 2024

1st Overall: Ricky Brabec

DNF: Mason Klein 3rd stage 1, 5th stage 5, withdrawal stage 6

DNF: Skyler Howes 5th stage 3, withdrawal stage 6

BEST IN THE DESERT

MC Open Pro: Shane Logan / Corbin McPherson

BAJA 1000

Justin Morgan/Brandon Prieto/Tyler Lynn/Ryan Surratt

ISDE AMERICANS

WT/JWT/WWT, Overall

6. Josh Toth

11. Grant Davis

12. Johnny Girroir

14. Dante Oliveira

19. Cody Barnes

31. Mateo Oliveira

49. Brandy Richards

85. Rachel Guttish

94. Ava Silvestri

WOMEN’S CLUB

Jocelyn Barnes Olivia Pugh Rachel Stout

CLUB OA

6. Jaden Dahners

9. Layton Smail

12. Cooper Jones

14. Cole Witmer

14. Jhak Walker

19. Anson Maloney

21. Lane Lorenzo

22. Anthony Ferrante

34. Ryder Thomaselli

41. Tanner Whipple

42. Zach Toth

44. Alex Dorsey

45. Huck Jenkins

58. Eric Forsberg

91. Eric Stevenson

Trevor Maley

Tyler Vore