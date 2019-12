U.S. OFF-ROAD CHAMPIONS, GRAND LIST

Off-road racing in the U.S. is wild and varied. We have deserts, swamps and mountains, and about a dozen different ways to race through them. These are the official champions in the record books who deserve annual recognition.

GNCC CHAMPIONS

2019 Kailub Russell, KTM

2018 Kailub Russell, KTM

2017 Kailub Russell, KTM

2016 Kailub Russell, KTM

2015 Kailub Russell, KTM

2014 Kailub Russell, KTM

2013 Kailub Russell, KTM

2012 Paul Whibley, Yam

2011 Charles Mullins, KTM

2010 Josh Strang, Suz

2009 Paul Whibley, Kaw

2008 David Knight, KTM

2007 David Knight, KTM

2006 Juha Salminen, KTM

2005 Juha Salminen, KTM

2004 Rodney Smith, Suzuki

2003 Barry Hawk, Jr., Yamaha

2002 Rodney Smith, Suzuki

2001 Rodney Smith, Suzuki

2000 Shane Watts, KTM

1999 Rodney Smith, Suzuki

1998 Rodney Smith, Suzuki

1997 Scott Summers, Honda

1996 Scott Summers, Honda

1995 Scott Plessinger, KTM

1994 Scott Plessinger, KTM

1993 Fred Andrews, Yamaha

1992 Scott Summers, Honda

1991 Scott Summers, Honda

1990 Scott Summers, Honda

1989 Ed Lojak, Yamaha

1988 Ed Lojak, Husqvarna

1987 Ed Lojak, Husqvarna

1986 Ed Lojak, Husqvarna

1985 Jim Maltba, KTM

1984 Ed Lojak, Husqvarna

Steward BaylorAMA NATIONAL ENDURO CHAMPIONS

2019 Steward Baylor Jr., KTM

2018 Steward Baylor Jr., KTM

2017 Steward Baylor Jr., KTM

2016 Russell Bobbitt, KTM

2015 Kailub Russell, KTM

2014 Andrew Delong, Hus

2013 Charles Mullins, KTM

2012 Steward Baylor Jr., KTM

2011 Russell Bobbitt, KTM

2010 Charles Mullins, Yam

2009 Russell Bobbitt, KTM

2008 Russell Bobbitt, KTM

2007 Mike Lafferty, KTM

2006 Russell Bobbitt, KTM

2005 Mike Lafferty, KTM

2004 Randy Hawkins, Yamaha

2003 Mike Lafferty, KTM

2002 Mike Lafferty, KTM

2001 Mike Lafferty, KTM

2000 Mike Lafferty, KTM

1999 Ty Davis, Yamaha

1998 Mike Lafferty, KTM

1997 Mike Lafferty, KTM

1996 Randy Hawkins, Suzuki

1995 Ty Davis, Kawasaki

1994 Steve Hatch, Suzuki

1993 Randy Hawkins, Suzuki

1992 Randy Hawkins, Suzuki

1991 Jeff Russell, KTM

1990 Randy Hawkins, Suzuki

1989 Randy Hawkins, Suzuki

1988 Randy Hawkins, Suzuki

1987 Kevin Hines, KTM

1986 Terry Cunningham, Husqvarna

1985 Terry Cunningham, Husqvarna

1984 Terry Cunningham, Husqvarna

1983 Mike Melton, Husqvarna

1982 Terry Cunningham, Husqvarna

1981 Dick Burleson, Husqvarna

1980 Dick Burleson, Husqvarna

1979 Dick Burleson, Husqvarna

1978 Dick Burleson, Husqvarna

1977 Dick Burleson, Husqvarna

1976 Dick Burleson, Husqvarna

1975 Dick Burleson, Husqvarna

1974 Dick Burleson, Husqvarna

1973 Bill Kain, Husqvarna

1972 Bill Kain, Husqvarna

1971 Ron Bohn, Husqvarna

1970 Jack McClain, Honda

1969 John Penton, Husqvarna

1968 Bill Baird, Truimph

1967 Bill Baird, Truimph

1966 Bill Baird, Truimph

1965 Bill Baird, Truimph

1964 Bill Baird, Truimph

1963 Bill Baird, Truimph

1962 Bill Baird, Truimph

1961 Lew Atkinson, Truimph

AMA NATIONAL HARE & HOUND



2019 Jacob Argubright, Kaw

2018 Kendall Norman

2017 Gary Sutherlin, KTM

2016 Ricky Brabec, Hon

2015 Ivan Ramirez, KTM

2014 Ricky Brabec, Kaw

2013 Kurt Caselli, KTM

2012 Kurt Caselli, KTM

2011 Kurt Caselli, KTM

2010 Kendall Norman, Honda

2009 Russ Pearson, KTM

2008 Destry Abbott, Kawasaki

2007 David Pearson, KTM

2006 Destry Abbott, Kawasaki

2005 Russ Pearson, Yamaha

2004 Destry Abbott, Kawasaki

2003 Russ Pearson, Yamaha

2002 Ty Davis Yamaha

2001 Destry Abbott, Kawasaki

2000 Destry Abbott. Kawasaki

1999 Brian Brown, Kawasaki

1998 Ty Davis, Kawasaki

1997 Ty Davis, Kawasaki

1996 Greg Zitterkopf, Kawasaki

1995 Danny Hamel, Kawasaki

1994 Danny Hamel, Kawasaki

1993 Danny Hamel, Kawasaki

1992 Danny Hamel, Kawasaki

1991 Danny Hamel, KTM

1990 Dan Smith, KTM

1989 Dan Smith Husqvarna

1988 Dan Smith, Husqvarna

1987 Dan Smith, Husqvarna

1986 Dan Smith, Husqvarna

FULL GAS SPRINT ENDURO

2019 Kailub Russell, KTM

2018 Josh Strang, Hus

2017 Steward Baylor, KTM

2016 Thad Duvall,

AMA NGPC/BIG 6 RACING

2019 Trevor Stewart, Hon (First year as an AMA National Championship)

2018 Trevor Stewart, Hon

2017 Zach Bell, Hus

2016 Eric Yorba, KTM

2015 Colton Udall, Hon

2014 Eric Yorba, KTM

2013 Tim Weigand, Hon

WORCS

WORCS GP CHAMPIONS

2019 Taylor Robert, KTM

2018 Giacomo Redondi, KTM

2017 Gary Sutherlin, KTM

2016 Robby Bell, Kaw

2015 Robby Bell, Kaw

2014 Gary Sutherlin, KTM

2013 Robby Bell, Kaw

2012 Taylor Robert, Kaw

2011 Kurt Caselli, KTM

2010 Kurt Caselli, KTM

2009 Mike Brown, KTM

2008 Bobby Bonds, Kaw

2007 Kurt Caselli, KTM

2006 Ricky Dietrich, Kawasaki

2005 Nate Woods, Yamaha

2004 Nate Woods, Yamaha

2003 Ty Davis, Yamaha

2002 Mike Kiedrowski, Suzuki

2001 Mike Kiedrowski, Suzuki PRO WOMEN’S WORCS CHAMPION

2019 Brandy Richards

2018 Brandy Richards

2017 Brandy Richards

2016 Tatum Sik

2015 Tatum Sik

2014 Brandy Richards

2013 Tatum Sik

2012 Tatum Sik

2011 Kacy Martinez

2010 Kacy Martinez

2009 Kacy Martinez

2008 Maria Forsberg

WORCS SPRINT/ SPRINT HERO

2019 Taylor Robert

2018 Cole Shondeck

AMA NATIONAL HARE SCRAMBLES CHAMPIONS

2019 East Kyle Mcdonal

2019 West: Max Gerston

2018 East: Kyle Mcdonal

2018 West: Trystan Hart

2017 East: Wally Palmer

2017 West: Max Gerston

2016 West: Nick Burson

2015 East: Ryder Lafferty

2015 West: Cory Graffunder

2014 East Jedediah Haines

2014 West Jacob Argubright, Hus

2013 East Jedediah Haines, Yam

2013 West Gary Sutherlin, Yam

2012 East Jedediah Haines, Yam

2012 West Cory Graffunder, Hus

2011 East Andrew DeLong, KTM

2011 West Brian Garrahan, Yam

2010 East Mike Lafferty, Husaberg

2010 West Brian Garrahan, KTM

2009 East Jason Raines, Yamaha

2009 West Tim Weigand, Honda

2008 East Jason Raines, Yamaha

2008 West Brian Garrahan

2007 Jason Raines, Yamaha

2006 Robbie Jenks, KTM

2005 Chuck Woodford, Kawasaki

2004 Jason Raines, Yamaha

2003 Jason Raines, Yamaha

2002 Fred Andrews, Kawasaki

2001 Fred Andrews, Kawasaki

2000 Paul Edmondson, Suzuki

1999 Doug Blackwell, Yamaha

1998 Doug Blackwell, Yamaha

1997 Rodney Smith, Suzuki

1996 Rodney Smith, Suzuki

1995 Scott Summers, Honda

1994 Rodney Smith, Suzuki

1993 Scott Summers, Honda

1992 Scott Plessinger, KTM

1991 Scott Summers, Honda

1990 Scott Summers, Honda

1989 Scott Plessinger, KTM

1988 Tony Hendon, ATK

1987 Ed Lojak, Husqvarna

1986 Mark Hyde, Husqvarna

1985 John Martin, Can Am

1984 Geoff Ballard, Can Am

1983 Ed Lojak, Husqvarna

1982 Ed Lojak, Husqvarna

ENDUROCROSS



2019 Colton Haaker, Hus

2018 Colton Haaker, Hus

2017 Cody Webb, KTM

2016 Colton Haaker, Hus

2015 Cody Webb, KTM

2014 Cody Webb, Beta

2013 Taddy Blasusiak, KTM

2012 Taddy Blasusiak, KTM

2011 Taddy Blasusiak, KTM

2010 Taddy Blasusiak, KTM

2009 Taddy Blasusiak, KTM

2008 Ricky Dietrich, Kaw

2007 David Knight, KTM

2006 John Dowd, Suz (Single event)

2005 David Knight, KTM (Single event)

2004 Ryan Hughes, Hon (Single event)

SCORE BAJA 1000 OVERALL WINNERS

2019 Justin Morgan, Max Eddy Jr., David Kamo

2018 Mark Samuels, Justin Jones, Justin Morgan

2017 Francisco Arrendondo

2016 Colton Udall, Mark Samuels

2015 Colton Udall, Mark Samuels, Justin Jones

2014 Ricky Brabec, Robby Bell, Max Eddy Jr., Steve Hengeveld

2013 Colton Udall, Tim Weigand, David Kamo (Honda)

2012 Colton Udall, Tim Weigand, David Kamo (Honda)

2011 Kendall Norman, Quinn Cody (Honda)

2010 Kendall Norman, Quinn Cody, Johnny Campbell (Honda)

2009 Kendall Norman, Quinn Cody, Tim Weigand (Honda)

2008 Robby Bell, Kendall Norman, Johnny Campbell (Honda)

2007 Steve Hengeveld, Johnny Campbell, Robby Bell, Kendall Norman (Honda) 24:15

2006 Steve Hengeveld, Mike Childress, Quinn Cody (Honda) 18:17

2005 Steve Hengeveld, Johnny Campbell, Mike Childress (Honda) 14:20

2004 Steve Hengeveld, Johnny Campbell, Kendall Norman (Honda) 15:57

2003 Steve Hengeveld, Johnny Campbell (Honda) 15:39

2002 Steve Hengeveld, Johnny Campbell, Andy Grider (Honda) 16:17

2001 Johnny Campbell, Tim Staab (Honda) 13:51

2000 Johnny Campbell, Tim Staab, Craig Smith, Steve Hengeveld (Honda) 30:54

1999 Johnny Campbell, Tim Staab (Honda) 14:15

1998 Johnny Campbell, Jimmy Lewis (Honda) 18:58

1997 Johnny Campbell, Tim Staab, Greg Bringle (Honda) 13:19

1996 Paul Krause, Ty Davis, Greg Zitterkopf (Kawasaki) 14:11

1995 Paul Krause, Ty Davis, Ted Hunnicutt Jr. (Kawasaki) 19:31

1994 Danny Hamel, Larry Roeseler, Ty Davis (Kawasaki) 10:20

1993 Ivan Stewart (Toyota) 13:29

1992 Danny Hamel, Garth Sweetland, Paul Ostbo (Kawasaki) 16:50

1991 Larry Roeseler, Ted Hunnicutt Jr., Marty Smith (Kawasaki) 13:35

1990 Larry Roeseler, Danny LaPorte, Ted Hunnicutt Jr. (Kawasaki) 11:11

1989 Larry Roeseler, Danny LaPorte, Ted Hunnicutt Jr. (Kawasaki) 17:53

1988 Paul Krause, Larry Roeseler, Danny LaPorte (Kawasaki) 11:33

1987 Dan Ashcraft (Honda) 12:02

1986 Bruce Ogilvie, Chuck Miller (Honda) 18:05

1985 Randy Morales, Derrick Paiemant (Honda) 17:44

1984 Chuck Miller, Randy Morales (Honda) 14:34

1983 Dan Smith, Dan Ashcraft (Husqvarna) 14:48

1982 Al Baker, Jack Johnson (Honda) 17:25

1981 Scot Harden, B. Wallingsford (Husqvarna) 17:14

1980 Larry Roeseler, Jack Johnson (Yamaha) 12:45

1979 Larry Roeseler, Jack Johnson (Husqvarna) 19:48

1978 Larry Roeseler, Jack Johnson (Husqvarna) 10:23

1977 B. Wallingsford, Scott Harden (Husqvarna) 14:37

1976 Larry Roeseler, Mitch Mayes (Husqvarna) 11:30

1975 Al Baker, Gene Cannady (Honda) 18:23

1974 No race

1973 Bobby Ferro, Johnny Johnson (VW Buggy) 16:50

1972 Parnelli Jones, Bill Stroppe (Ford Bronco) 16:50

1971 Parnelli Jones, Bill Stroppe (Ford Bronco) 14:59

1970 Drino Miller, Vic Wilson (Miller VW) 16:07

1969 Rod Hall, Larry Minor (Ford Bronco) 20:48

1968 Larry Berquist, Gary Preston (Honda) 20:38

TENNESSEE KNOCK OUT

2019 Manuel Lettenbichler

2018 Cody Webb, KTM

2017 Cody Webb, KTM

2016 Cody Webb, KTM

2015 Cody Webb, KTM

2014 Cody Webb, Beta

2013 Cody Webb, Beta

2012 Mike Brown, KTM

LAST DOG STANDING

2019 Alfredo Gomez, Hus

2018 Kyle Redmond, Hus

2017 Cody Webb, KTM

2016 Cody Webb, KTM

2015 Cody Webb, KTM

2014 Cody Webb, Beta

2013 Taylor Robert, Kaw

2012 Taylor Robert, Kaw

2011 Kyle Redmond

OMA CHAMPIONS