DAKAR 2025, STAGE 11 RESULTS

The 2025 Dakar Rally will end tomorrow, and it looks to be the first time in years that a single competitor has led from start to finish. Daniel Sanders won the Prologue and has led the overall standings since then. The events of stage 11 today played into his hands even more. The start was delayed while waiting for the skies to clear, so the promoters decided to shorten the stage. The finishing line came after 152 kilometers instead of 308, as initially planned. That meant there was less chance of the status quo being upset in the unpredictable dunes of the Empty Quarter. Honda’s Tosh Schareina took the stage win. While his American teammates, Ricky Brabec and Skyler Howes had mixed results, finishing fourth and tenth, respectively. Neither moved up or down in the overall standings. Jacob Argubright also remained in 22nd overall, although he lost over 30 minutes today after starting very well.

The 61-km special tomorrow will be different from the others. The riders will start in waves of 15 in the reverse order of the general rankings. The best ranked 15 riders will therefore be the last bikers and will start together. The finishing line on the special will be at the bivouac as was the case when the rally began in Bisha on stage 1.

STAGE 11

1. (ESP) TOSHA SCHAREINA MONSTER ENERGY HONDA HRC 02H 12′ 04”

2. (ARG) LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 00′ 33”

3. (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA HRC + 00H 00′ 57”

4. (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA HRC + 00H 03′ 48”

5. (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO HERO MOTOSPORTS + 00H 06′ 02”

6. (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 07′ 31”

7. (FRA) MATHIEU DOVEZE BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00H 07′ 36”

8. (SVN) TONI MULEC BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00H 07′ 56”

9. (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM + 00H 12′ 10”

10. (USA) SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA HRC + 00H 12′ 44”

11. (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM + 00H 12′ 54”

12. (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO RALLY FACTORY + 00H 13′ 32”

13. (FRA) ROMAIN DUMONTIER HONDA HRC + 00H 15′ 13”

14. (FRA) BENJAMIN MELOTE SPRIT KTM + 00H 15′ 26”

15. (ESP) EDGAR CANET RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 15′ 52”

16. (AUT) TOBIAS EBSTER BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00H 16′ 08”

17. (ZAF) MICHAEL DOCHERTY BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00H 16′ 13”

18. (LTU) NERIMANTAS JUCIUS HT RALLY RAID + 00H 17′ 11”

19. (CZE) JAN BRABEC STOJRENT RACING + 00H 17′ 25”

20. (CZE) DUSAN DRDAJ CAJDAŠROT + 00H 18′ 34”

38. (USA) JACOB ARGUBRIGHT RSMOTO HONDA RALLY TEAM + 00H 35′ 35”

OVERALL

1. (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL KTM FACTORY RACING 52H 13′ 34”

2. (ESP) TOSHA SCHAREINA MONSTER ENERGY HONDA HRC + 00H 09′ 00”

3. (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA HRC + 00H 15′ 50”

4. (ARG) LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 22′ 16”

5. (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA HRC + 00H 28′ 35”

6. (USA) SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA HRC + 00H 41′ 29”

7. (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO HERO MOTOSPORTS + 00H 56′ 59”

8. (ESP) EDGAR CANET RED BULL KTM FACTORY RACING + 01H 39′ 09”

9. (AUT) TOBIAS EBSTER BAS WORLD KTM RACING TEAM + 02H 14′ 17”

10. (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM + 02H 14′ 46”

11. (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO RALLY FACTORY + 02H 49′ 49”

12. (FRA) ROMAIN DUMONTIER HONDA HRC + 03H 02′ 02”

13. (SVN) TONI MULEC BAS WORLD KTM RACING TEAM + 03H 24′ 21”

14. (FRA) NEELS THERIC KOVE FACTORY RACING + 03H 41′ 07”

15. (ZAF) MICHAEL DOCHERTY BAS WORLD KTM RACING TEAM + 03H 42′ 17”

16. (CZE) DUSAN DRDAJ CAJDAŠROT + 03H 50′ 36”

17. (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM + 03H 51′ 57”

18. (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO RALLY FACTORY + 04H 04′ 51”

19. (AUS) TOBY HEDERICS BAS WORLD KTM RACING TEAM + 04H 38′ 35”

20. (FRA) BENJAMIN MELOTE SPRIT KTM + 05H 10′ 18”

21. (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM + 05H 11′ 18”

22. (USA) JACOB ARGUBRIGHT RSMOTO HONDA RALLY TEAM + 05H 41′ 34”