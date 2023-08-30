2024 KTM 300SX 2-STROKE RAW VIDEO

We already gave you our initial impression of the 2024 KTM 300 SX two-stroke but we wanted to strip out all the talking and music to let our 2-Stroke lovers really enjoy the RAW sound of this new machine. If you haven’t seen the first impression video click here : 2024 KTM 300 SX First Ride.

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