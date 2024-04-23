DIRT BIKE VLOG #13 KTM 790 & ARCTIC LEOPARD E-BIKE WITH CARSON BROWN AT THE CONTROLS

Hang out behind the scenes and have some laughs with the Dirt Bike Magazine crew in VLOG 13! We ride the KTM 790 Adventure Bike and the Artic Leopard E-Bike line up in this video. Several bikes from China in this group of test vehicles and we let Carson Brown see if he can break them! We will have full test VERY SOON!
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