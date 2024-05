2024 PRO MOTOCROSS: FOX RACEWAY RESULTS

Round one of the 2024 Pro Motocross season is underway. Going in all eyes were on Jett Lawrence to see if he could continue his winning streak from last year. After moto one, the answer is yes. Jett made it 23 motos in a row by taking the holeshot and managing the lead. Initially, it was brother Hunter in second place, but he was quickly passed by Aaron Plessinger. Hunter returned the favor later in the race, then pulled away, but only after Jett was out of sight. Chase Sexton fell twice in the moto but caught up to fourth place behind Jett, Hunter and Aaron.

450 MOTO ONE

1 Jett Lawrence

2 Hunter Lawrence

3 Aaron Plessinger

4 Chase Sexton

5 Justin Cooper

6 Justin Barcia

7 Dylan Ferrandis

8 Malcolm Stewart

9 Phillip Nicoletti

10 Jason Anderson

11 Dean Wilson

12 Cullin Park

13 Freddie Noren

14 Derek Kelley

15 Christian Craig

16 Marshal Weltin

17 Grant Harlan

18 Jerry Robin

19 Justin Hill

20 Romain Pape

21 Jake Masterpool

22 Ryder Floyd

23 Zack Williams

24 Scotty Verhaeghe

25 Brad West

26 Robbie Wageman

27 Max Miller

28 Kyle Chisholm

29 Lorenzo Locurcio

30 Shane McElrath

31 Bryce Hammond

32 Henry Miller

33 Dayton Briggs

34 Luke Kalaitzian

35 Joel Wightman

36 Josh Boaz

37 Josh Mosiman

38 Colton Eigenmann

39 Bryce Shelly

40 Anthony Rodriguez

In 250 moto one, Haiden Deegan caught Levi Kitchen, who led most of the race. When Levi caught a plastic track boundary marker on his boot, he had to slow down momentarily. That was all Haiden needed to take over. It was a fair distance back to chance Hymas and Tom Vialle. Joey Savatgy gave the 250 Triumph a good outdoor debut by holding fifth most of the race ahead of his teammate Jalek Swoll.

250 MOTO ONE

1 Haiden Deegan

2 Levi Kitchen

3 Chance Hymas

4 Tom Vialle

5 Joseph Savatgy

6 Jalek Swoll

7 Jordon Smith

8 Jo Shimoda

9 Ryder DiFrancesco

10 Pierce Brown

11 Nate Thrasher

12 Dilan Schwartz

13 Julien Beaumer

14 Mark Fineis

15 Casey Cochran

16 Jett Reynolds

17 Lux Turner

18 Nicholas Romano

19 Coty Schock

20 Daxton Bennick

21 Brock Bennett

22 Preston Boespflug

23 C.J. Benard

24 Ty Masterpool

25 Anthony Bourdon

26 Cameron Durow

27 Crockett Myers

28 Reven Gordon

29 Gavin Brough

30 Kyle Wise

31 Slade Smith

32 Evan Ferry

33 Slade Varola

34 Max Sanford

35 Talon Hawkins

36 Ryder McNabb

37 Ashton Bloxom

38 Marcus Phelps

39 Hardy Munoz

40 Jorgen-Matthias Talvi

250 QUALIFYING

1 Levi Kitchen 2:22.285

2 Joseph Savatgy 2:22.492

3 Pierce Brown 2:23.450

4 Chance Hymas 2:23.525

5 Jordon Smith 2:23.748

6 Ty Masterpool 2:23.841

7 Haiden Deegan 2:24.134

8 Tom Vialle 2:24.183

9 Jo Shimoda 2:25.067

10 Julien Beaumer 2:25.194

11 Jalek Swoll 2:25.287

12 Nate Thrasher 2:25.512

13 Casey Cochran 2:25.645

14 Ryder DiFrancesco 2:25.881

15 Ryder McNabb 2:26.567

16 Dilan Schwartz 2:26.908

17 Mark Fineis 2:27.043

18 Nicholas Romano 2:27.073

19 Coty Schock 2:27.108

20 C.J. Benard 2:27.536

21 Lux Turner 2:27.543

22 Daxton Bennick 2:27.572

23 Cameron Durow 2:27.926

24 Talon Hawkins 2:27.963

25 Jett Reynolds 2:28.293

26 Jorgen-Matthias Talviku 2:29.349

27 Hardy Munoz 2:29.520

28 Anthony Bourdon 2:29.786

29 Kyle Wise 2:30.111

30 Evan Ferry 2:30.199

31 Reven Gordon 2:30.400

32 Max Sanford 2:30.693

33 Preston Boespflug 2:30.717

34 Brock Bennett 2:30.798

35 Ashton Bloxom 2:30.986

36 Crockett Myers 2:31.013

37 Slade Varola 2:31.429

38 Blake Gardner 2:31.554

39 Slade Smith 2:31.994

40 Thomas Welch 2:32.521

41 Marcus Phelps 2:32.550

42 Matti Jorgensen 2:32.697

43 Jace Kessler 2:32.793

44 Leo Tucker 2:32.800

45 Gavin Brough 2:33.500

46 Stav Orland 2:33.698

47 Jackson Gray 2:34.900

48 Brian Medeiros 2:35.539

49 Keegan Rowley 2:35.757

50 Ragan Cochran 2:36.029

51 Hunter DaSilva 2:37.646

52 Tre Fierro 2:37.900

53 Ethan Day 2:38.283

54 Jaret Finch 2:38.594

55 Justin Aragaki 2:39.334

56 Konnor Visger 2:39.686

57 Jason Fichera 2:40.718

58 Ty Freehill 2:41.070

59 Hayden Hoover 2:41.550

60 Max Darling 2:41.729

61 Preston Wittkopp 2:42.029

62 Gage Hulsey 2:43.358

63 Austin Cozadd 2:43.430

64 Bryson Olson 2:44.106

65 Josh Lee 2:44.626

66 Nick Jones 2:45.773

67 Brett Stralo 2:45.894

68 Ben Blakely 2:49.212

69 Brian Saunier 2:53.049

70 Luke Bierek 2:53.927

71 Talon Schwall 2:55.053

450 QUALFYING

1 Jett Lawrence 2:18.467

2 Chase Sexton 2:19.692

3 Hunter Lawrence 2:20.592

4 Dylan Ferrandis 2:21.000

5 Justin Cooper 2:22.109

6 Jason Anderson 2:22.611

7 Justin Barcia 2:23.322

8 Aaron Plessinger 2:23.403

9 Malcolm Stewart 2:24.890

10 Freddie Noren 2:24.936

11 Justin Hill 2:25.532

12 Shane McElrath 2:25.748

13 Christian Craig 2:25.771

14 Jerry Robin 2:26.422

15 Anthony Rodriguez 2:26.554

16 Dean Wilson 2:26.696

17 Phillip Nicoletti 2:26.768

18 Romain Pape 2:27.163

19 Robbie Wageman 2:27.205

20 Grant Harlan 2:27.584

21 Marshal Weltin 2:28.021

22 Derek Kelley 2:28.144

23 Jake Masterpool 2:28.373

24 Cullin Park 2:28.484

25 Max Miller 2:28.812

26 Scotty Verhaeghe 2:28.897

27 Zack Williams 2:28.920

28 Lorenzo Locurcio 2:28.957

29 Henry Miller 2:28.984

30 Kyle Chisholm 2:29.586

31 Colton Eigenmann 2:29.665

32 Josh Boaz 2:29.745

33 Luke Kalaitzian 2:29.826

34 Ryder Floyd 2:29.906

35 Joel Wightman 2:29.931

36 Bryce Hammond 2:30.206

37 Brad West 2:30.693

38 Brayden Lessler 2:31.056

39 Josh Mosiman 2:31.178

40 Bryce Shelly 2:31.181

41 John Short 2:31.454

42 Jeff Walker 2:31.475

43 Dayton Briggs 2:31.601

44 Luca Marsalisi 2:32.114

45 Robert Fobbe 2:32.599

46 Casey Carmichael 2:33.152

47 Travis Silk 2:33.304

48 Cory Carsten 2:33.963

49 Bryton Carroll 2:34.071

50 Ayden Shive 2:34.241

51 Ezra Lewis 2:34.381

52 Kile Epperson 2:34.412

53 Nick Inman 2:35.169

54 Logan Boye 2:35.199

55 Cameron Horner 2:36.336

56 Kevin Clinton 2:36.639

57 Dylan Kappeler 2:37.257

58 Jacob Glenn 2:37.654

59 Cole Cook 2:37.803

60 Jared Gumeson 2:38.244

61 Brandon Pederson 2:38.404

62 Blaze Cremaldi 2:38.693

63 Eddie Norred 2:41.355

64 Conner Lords 2:41.879

65 Riley Ripper 2:43.471

66 Dominic Desimone 2:46.252

67 Jack Saggau 2:49.473

68 Noah Miesen 2:49.486

69 Eric Rivera 3:06.170

70 Jordan Isola 3:07.273

71 Jonah Schmidt 3:12.975