YAMAHA YZ250 TWO-STROKE POV TESTING FOOTAGE: ON BOARD WITH TEST RIDER JARED HICKS

Dirt Bike Magazine tested the 2024 Yamaha YZ250 two stroke on a rough track in the desert. You already saw the test video but we wanted to share the helmet cam footage that our rider Jared Hicks was able to capture. Enjoy!

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