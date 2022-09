2023 NEW DIRT BIKE PRICE LIST: THE WRAP

Most of the manufacturers have now announced their 2023 models so we have gathered all the prices together in once place for comparison. Some makers have held the line without price increases, but the overriding theme is that prices are rising. The numbers quoted do not include destination fees, taxes or other mark-ups at the dealer level. There are more new models being announced each week, so check back for updates.

BETA TWO-STROKES

BETA 300RR: $9899

BETA 300 XTRAINER: $8299

BETA 250RR: $9699

BETA 200RR: $9299

BETA 125RR: $8599

BETA FOUR-STROKE

BETA 350RR: $10,499

BETA 390RR: $10,599

BETA 430RR: $10,699

BETA 480RR: $10,799

BETA DUAL-SPORT

BETA 350RR-S: $11,499

BETA 390RR-S: $11,599

BETA 430RR-S: $11,699

BETA 480RR-S: $11,799

COBRA

COBRA CX65: $5719

COBRA CX50: $4815

COBRA CX50 FWE: $5719.

COBRA CX50 JR: $4599

GASGAS OFF-ROAD

GASGAS EX450F: $10,949

GASGAS EX350F: $10,799

GASGAS EX250F: $9899

GASGAS EC300*: $10,399

GASGAS EX300*: $10,399

GASGAS EC250*: $10,099

GASGAS EX250*: 10,099

*Indicates two-stroke model

GASGAS MX

GASGAS MX450F: $10,199

GASGAS MX350F: $10,799

GASGAS MX250F: $9199

GASGAS MC250*: $8349

GASGAS MC125*: $7349

GASGAS MC85*: (19/16): $6449

GASGAS MC85*: (17/14): $6249

GASGAS MC65*: $5299

GASGAS MC50*: $4599

*Indicates two-stroke model

HONDA MX

HONDA CRF450RWE: $12,399

HONDA CRF450R: $9599

HONDA CRF450R 50th ANNIVERSARY EDITION: $9899

HONDA CRF450R-S: $8799

HONDA CRF250R: $8199

HONDA CRF150R: $5299

HONDA OFF-ROAD

HONDA CRF450RX: $9899

HONDA CRF250RX: $8599

HONDA CRF450X: $9799

HONDA CRF250F: $4899

HONDA CRF125F BW: $3799

HONDA CRF125F: $3399

HONDA CRF110F: $2599

HONDA CRF50F: $1699

HUSQVARNA MX

HUSQVARNA FC450: $10,999

HUSQVARNA FC350: $10,799

HUSQVARNA FC250: $10,099

HUSQVARNA OFF-ROAD

HUSQVARNA FE450: $11,749

HUSQVARNA TE300*: $11,199

HUSQVARNA TE300 ROCKSTAR EDITION*: $11,799

HUSQVARNA TX300*: $11,199

HUSQVARNA TE250*: $10,899

HUSQVARNA TE150*: $9899

*Indicates two-stroke model

HUSQVARNA DUAL-SPORT

HUSQVARNA FE501S: $12,699

HUSQVARNA FE350S: $12,249

For most Heritage Editions, add $100.

KAWASAKI MX

KAWASAKI KX450: $9599

KAWASAKI KX450SR: TBA

KAWASAKI KX250: $8499

KAWASAKI KX112*: $5399

KAWASAKI KX85*: $4699

KAWASAKI KX65*: $3999

*Indicates two-stroke model

KAWASAKI OFF-ROAD

KAWASAKI KX450X: $9799

KAWASAKI KX250X: $8599

KAWASAKI KLX300R: $5899

KAWASAKI KLX230R: $4749

KAWASAKI KLX140: $3449

KAWASAKI KLX110: $2649

KTM MX TWO-STROKES

KTM 300SX: $9199

KTM 250SX: $8949

KTM 125SX: $7949

KTM 85SX (19/16): $6849

KTM 85SX (17/14): $6549

KTM 65SX: $5499

KTM 50SX $4699

KTM 50SX FACTORY EDITION: $5599

KTM 50 MINI: $4199

KTM OFF-ROAD TWO-STROKES

KTM 300XC-W: $11,099

KTM 300XC-W ERZBERG EDITION: $12,649

KTM 300XC: $11,099

KTM 250XC-W: $10,799

KTM 250XC: $10,799

KTM 125XC: $8249

KTM MX FOUR-STROKES

KTM 450SX-F: $10,899

KTM 350SX-F: $10,699

KTM 250SX-F: $9999

KTM OFF-ROAD FOUR-STROKES

KTM 450XC-W: $11,699

KTM 450XC: $11,699

KTM 350XC-F: $11,399

KTM 250SX-F: $11,399

KTM DUAL-SPORT

KTM 690 ENDURO: TBA

KTM 500EXC: $12,599

KTM 350EXC: $12,149

KTM ELECTRIC

KTM FREERIDE: TBA

KTM SXE-5: $5499

KTM SXE-3: $4999

RIEJU

RIEJU SIX-DAYS LIMITED: $10,999

RIEJU MR300 PRO: $10,599

RIEJU MR300 RACING: $9699

RIEJU MR250 PRO: $10,499

RIEJU MR250 RACING: $9599

RIEJU MR200 PRO: $10,399

RIEJU MR200 RACING: $9499

SHERCO

SHERCO 500SEF FACTORY: $12,499

SHERCO 450SEF FACTORY: $12,299

SHERCO 300SEF FACTORY: $12,099

SHERCO 250SEF FACTORY: $11,199

SHERCO 300SE FACTORY*: $11,849

SHERCO 250SE FACTORY*: $11,699

SHERCO 125SE FACTORY*: $9999

*Indicates two-stroke model

SUZUKI

SUZUKI RM-Z450: $8999

SUZUKI RM-Z250: $7899

SUZUKI RM85*: $4499

SUZUKI DR-Z125L: $3499

SUZUKI DR-Z50: $2499

SUZUKI DR-Z400S DUAL-SPORT: $7099

SUZUKI DR650S: DUAL SPORT: $6999

*Indicates two-stroke model

TM MOTOCROSS TWO-STROKES

TM 85: $6,895

TM 100: $6,945

TM 112: $7,545

TM 125: $9,195

TM 144: $9,4950

TM 250 ES: $10,295

TM 300 ES: $10,395

TM ENDURO TWO-STROKES

TM 125 Fi: $10,195

TM 144: $10,395

TM 144 Fi: $10,695

TM 250 ES: $10,895

TM 250 ES Fi: $10,945

TM 300 ES: $11,145

TM 300 ES Fi: $11,195

TM MX FOUR-STROKES

TM 250Fi ES: $11,995

TM 300Fi ES: $11,9950

TM 450Fi ES: $11,695

TM ENDURO FOUR-STROKES

TM 250Fi Dual Ex: $12,095

TM 300Fi Dual Ex: $12,745

TM 450Fi: $11,895

YAMAHA MX

YAMAHA YZ450F: $9899

YAMAHA YZ450F MONSTER ENERGY EDITION: $10,099

YAMAHA YZ250F: $8599

YAMAHA YZ250F MONSTER ENERGY EDITION: $8799

YAMAHA YZ250*: $7899

YAMAHA YZ250 MONSTER ENERGY EDITION: $8099

YAMAHA YZ125*: $6999

YAMAHA YZ125*: MONSTER ENERGY EDITION: $7199

YAMAHA YZ85*: $4899

YAMAHA YZ85LW*: $5099

YAMAHA YZ65*: $4799

*Indicates two-stroke model

YAMAHA OFF-ROAD

YAMAHA YZ450FX: $9999

YAMAHA WR450F: $9999

YAMAHA YZ250FX: $8999

YAMAHA WR250F: $8999

YAMAHA YZ250X*: $7999

YAMAHA YZ125X*: $7099

YAMAHA TT-R230: $4499

YAMAHA TT-R125LE: $3399

YAMAHA TT-R110E: $2299

YAMAHA TT-R50E: $1749

YAMAHA PW50*: $1699

*Indicates two-stroke model