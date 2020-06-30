TACO TUESDAY: MARTY TRIPES- 1975, SADDLEBACK TRANS-AMA

Marty Tripes was signed by Yamaha in 1972 and after turning 16 he won the first Supercross ever at the L.A. Coliseum. He left Yamaha later in ’72 to race for CZ and took home Top American status at the Euro dominated Trans-AMA series. Marty also went on to have factory rides on a long list of manufacturers including Yamaha, Honda, Husqvarna, Can-Am, Bultaco, Harley Davidson, back to Honda and finished his career racing for Yamaha in 1980. This shot is from Saddleback at the 1975 Trans-AMA race and he’s battling with Team Yamaha’s Jimmy Weinert. Tripes’ Bultaco time was brief, as were most of his marriages with the factory motocross teams.
Photo by Mark Kiel
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