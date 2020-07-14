TACO TUESDAY: KEN ZAHRT AND RON POMEROY

Ken Zahrt and Ron Pomeroy battle at the 1974 Saddleback Trans AMA. The motocross world was rapidly changing in 1974 as evidenced by Ken Zahrt and Ron Pomeroy’s Bultaco’s. They had moved up shocks, retained the down pipes with Zahrt wearing a full face lid with a face shield and Pomeroy Norstar adorned with the classic Carrera and Jofa head gear. Delicious photo via Mark Kiel.
You might also like More from author

Comments are closed.

Follow Us @dirtbikemag