SUPERENDURO ROUND TWO RESULTS

Round two of the FIM SuperEnduro World Championship brought the series to Riesa, Germany, making it the hometown race for many of the Junior and Prestige racers. The American Junior rider Ty Cullins came into the night carrying a two point lead over his next two closest competitors, but after dominating the evening and taking all three moto victories, he extends that points lead now to fifteen over second. In the Prestige category, it was another sweeping victory but for Polish rider Taddy Blazusiak instead. Three race wins combined with some poor nights for Billy Bolt, Jonny Walker and Alfredo Gomez also gave Blazusiak an 11-point lead heading into the third round in two weeks. Here are the full results from the Junior and Prestige classes at round two of the 2020 FIM SuperEnduro World Championship:

Junior

Final One

1 CULLINS Ty USA

2 JACON Adrien FRA

3 HENTSCHEL Leon DEU

4 DEVOULX Isaac FRA

5 OLSZOWY Dominik POL

6 POIROT Fabien FRA

7 KNIGHT Tom GBR

8 KACZMARCZYK Oskar POL

9 WIDD Thomas GBR

10 SVENSRUD Per kristian NOR

11 ENOECKL Sebastian AUT

12 WICKOWSKI Maciej POL

13 KABAKCHIEV Teodor BGR

14 SCHMUESER Milan DEU

Final Two

1 CULLINS Ty USA

2 POIROT Fabien FRA

3 HENTSCHEL Leon DEU

4 JACON Adrien FRA

5 OLSZOWY Dominik POL

6 KACZMARCZYK Oskar POL

7 KABAKCHIEV Teodor BGR

8 WIDD Thomas GBR

9 DEVOULX Isaac FRA

10 KNIGHT Tom GBR

11 SCHMUESER Milan DEU

12 WICKOWSKI Maciej POL

13 SVENSRUD Per kristian NOR

Final Three

1 CULLINS Ty USA

2 HENTSCHEL Leon DEU

3 POIROT Fabien FRA

4 JACON Adrien FRA

5 KABAKCHIEV Teodor BGR

6 DEVOULX Isaac FRA

7 KACZMARCZYK Oskar POL

8 WICKOWSKI Maciej POL

9 SCHMUESER Milan DEU

10 KNIGHT Tom GBR

11 OLSZOWY Dominik POL

12 WIDD Thomas GBR

13 SVENSRUD Per kristian NOR

Overall

1 CULLINS Ty USA

2 HENTSCHEL Leon DEU

3 JACON Adrien FRA

4 POIROT Fabien FRA

5 DEVOULX Isaac FRA

6 OLSZOWY Dominik POL

7 KACZMARCZYK Oskar POL

8 KABAKCHIEV Teodor BGR

9 KNIGHT Tom GBR

10 WIDD Thomas GBR

11 WICKOWSKI Maciej POL

12 SCHMUESER Milan DEU

13 SVENSRUD Per Kristian NOR

14 ENOECKL Sebastian AUT

Points Standings

1 CULLINS Ty USA 112

2 HENTSCHEL Leon DEU 97

3 JACON Adrien FRA 82

4 KABAKCHIEV Teodor BGR 71

5 DEVOULX Isaac FRA 45

6 KACZMARCZYK Oskar POL 42

7 POIROT Fabien FRA 41

8 SCHMUESER Milan DEU 39

9 JOZSA Norbert Levente ROU 29

10 OLSZOWY Dominik POL 26

11 GUIMERA Raul ESP 26

12 RINALDI Enrico ITA 21

13 WICKOWSKI Maciej POL 20

14 KNIGHT Tom GBR 18

15 ENOECKL Sebastian AUT 18

16 WIDD Thomas GBR 16

17 SVENSRUD Per kristian NOR 9

18 PAGANONI Davide ITA 8

19 HYLA Hubert POL 4`

Prestige

Final One

1 BLAZUSIAK Taddy POL

2 GOMEZ Alfredo ESP

3 WALKER Jonny GBR

4 BOLT Billy GBR

5 TARRES Pol ESP

6 GALLAS Kevin DEU

7 HOARE William GBR

8 GUTZEIT Blake ZAF

9 JUSZCZAK Emil POL

10 APOLLE Tim DEU

11 LEON SOLE Xavi ESP

12 LEONOV David RUS

13 VIEIRA Diogo POR

14 GRINFELDS Andris LVA

Final Two

1 BLAZUSIAK Taddy POL

2 BOLT Billy GBR

3 WALKER Jonny GBR

4 GUTZEIT Blake ZAF

5 TARRES Pol ESP

6 GALLAS Kevin DEU

7 GOMEZ Alfredo ESP

8 APOLLE Tim DEU

9 JUSZCZAK Emil POL

10 VIEIRA Diogo POR

11 HOARE William GBR

12 LEONOV David RUS

13 LEON SOLE Xavi ESP

14 GRINFELDS Andris LVA

Final Three

1 BLAZUSIAK Taddy POL

2 GOMEZ Alfredo ESP

3 BOLT Billy GBR

4 WALKER Jonny GBR

5 GUTZEIT Blake ZAF

6 TARRES Pol ESP

7 HOARE William GBR

8 VIEIRA Diogo POR

9 APOLLE Tim DEU

10 GALLAS Kevin DEU

11 GRINFELDS Andris LVA

12 JUSZCZAK Emil POL

13 LEON SOLE Xavi ESP

14 LEONOV David RUS

Overall

1 BLAZUSIAK Taddy POL

2 BOLT Billy GBR

3 WALKER Jonny GBR

4 GOMEZ Alfredo ESP

5 GUTZEIT Blake ZAF

6 TARRES Pol ESP

7 GALLAS Kevin DEU

8 HOARE William GBR

9 APOLLE Tim DEU

10 JUSZCZAK Emil POL

11 VIEIRA Diogo POR

12 LEON SOLE Xavi ESP

13 LEONOV David RUS

14 GRINFELDS Andris LVA

Points Standings

1 BLAZUSIAK Taddy POL 117

2 BOLT Billy GBR 106

3 GOMEZ Alfredo ESP 87

4 WALKER Jonny GBR 87

5 GUTZEIT Blake ZAF 60

6 TARRES Pol ESP 58

7 GALLAS Kevin DEU 45

8 APOLLE Tim DEU 37

9 LEON SOLE Xavi ESP 30

10 HOARE William GBR 28

11 JUSZCZAK Emil POL 28

12 LEONOV David RUS 25

13 VIEIRA Diogo POR 17

14 GRINFELDS Andris LVA 12