PHOTO GALLERY- WILD BOAR GNCC

Photos by Travis Fant
Josh Strang, grabbing a quick sip on his way to a very strong second overall at the tough Florida GNCC.

 

 

Ricky Russell on the line with his new GasGas ride.

 

Ben Kelley exits the pits sucking on a water bottle. He was very strong on his KTM 350.

 

Benjamin Herrera signed with Sherco and the extreme rider got his feet wet in the GNCC world.

 

Cory Buttrick signed with Beta and took home 10th place in the XC1 Pro class.

 

Johnny Girroir took his GasGas to a win in the XC2 Pro class at Palatka.

 

Ben Kelley slithered through a flood zone en route to a big win.

 

Jordan Ashburn has been looking strong on his new Husqvarna ride. He finished third in Florida.

 

Ricky Russell led early on, he finished 6th overall.

 

Steward Baylor’s day was pedestrian, finishing in 9th place.

 

Grant Baylor made the switch to GasGas and is once again a major threat to win anywhere he goes. He finished 4th.
You might also like More from author

Comments are closed.

Follow Us @dirtbikemag