Oakland Supercross Photo Gallery

Oakland Supercross through the lens of Travis Fant.

 

2020 Oakland Supercross -Ken Roczen
Ken Roczen getting the most out his Honda in qualifying
2020 Oakland Supercross -Start
Any of these riders have a shot at winning in 2020
2020 Oakland Supercross -Aaron Plessinger
Aaron Plessinger charging on his YZ450F at Oakland Supercross
2020 Oakland Supercross -Blake Baggett
With Blake showing a lot of speed and closer to the front each weekend, he might be able to pull a win before the season is over
2020 Oakland Supercross -Justin Cooper
Justin Cooper getting loose in the sand section
2020 Oakland Supercross -Cooper Webb
Cooper Webb is turning up the speed each weekend. He looks to have a strategy on season pacing. Could this be coming from the KTM/Baker camp? We’re willing to bet he wins soon.
2020 Oakland Supercross -Cooper Webb
Cooper Webb all eyes ahead in the sand
2020 Oakland Supercross -Austin Forkner
Austin Forkner was definitely one of the fast guys in Oakland
2020 Oakland Supercross -Austin Forkner
Austin Forkner gets a face full of sand
2020 Oakland Supercross -Ken Roczen
Ken Roczen after the race and hurting his foot
2020 Oakland Supercross -Alex Martin
Alex Marting pushes hard on his Suzuki RMZ250
2020 Oakland Supercross - Dylan Ferrandis
Ferrandis hitting the steep wall jump into the sand
2020 Oakland Supercross -Brandon Hartnraft
Hartnraft charging on his TLD/KTM
2020 Oakland Supercross -Cameron Mcadoo
Cameron Mcadoo looked great after an injury earlier in the season
2020 Oakland Supercross -Alex Martin
Alex Martin using all of his suspension
2020 Oakland Supercross -Cooper Webb
Cooper Webb using his technique to ride the flat corner
2020 Oakland Supercross - Dylan Ferrandis
Dylan Ferrandis takes the Main Event win
2020 Oakland Supercross -Jason Anderson
Former Supercross Champ Jason Anderson
2020 Oakland Supercross -Cooper Webb
Cooper Webb chasing down Roczen later in the race
2020 Oakland Supercross -Adam Cianciarulo
Adam Cianciarulo riding the fine edge
2020 Oakland Supercross -Jason Anderson
Jason Anderson isn’t scared when it comes to big wall jumps
2020 Oakland Supercross -Aaron Plessinger
Aaron Plessinger uses his legs to soak up the lip
2020 Oakland Supercross -Justin Barcia
Justin Barcia staying lower to make another pass.
2020 Oakland Supercross -Aaron Plessinger
Aaron Plessinger sand-which
2020 Oakland Supercross -Zach Osborne
Osborne gets a handful off a jump mid race
2020 Oakland Supercross -Ken Roczen
Ken Roczen being chased down by Eli Tomac
2020 Oakland Supercross -Oldenburg
Mitchell Oldenburg was a surprise rider as he lead quite a bit of laps in the night program
2020 Oakland Supercross -RJ Wageman
Test Rider RJ Wageman has been racing the west coast Supercross rounds on a Honda
2020 Oakland Supercross -Luke Clout
Australian Supercross rider Luke Clout led some laps Saturday night
2020 Oakland Supercross -Michael Mosiman
Michael Mosiman taking a holeshot aboard his Rockstar Husqvarna FC250
2020 Oakland Supercross -Malcolm Stewart
Malcolm Stewart looking to pass his teammate Vince Friese
2020 Oakland Supercross -Adam Cianciarulo
Adam Cianciarulo full launch into the sand
2020 Oakland Supercross -Justin Barcia
Justin Barcia stays low and fast off the single
2020 Oakland Supercross -Eli Tomac
Eli Tomac focusing during the opening ceremonies
2020 Oakland Supercross -Adam Cianciarulo
AC pays tribute to Kobe Bryant
2020 Oakland Supercross -Justin Barcia
Justin Barcia leaves Kobe Bryant a message on his helmet
2020 Oakland Supercross -Ken Roczen
Ken Roczen hot lap
2020 Oakland Supercross
First turn battle

 

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