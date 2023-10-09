CARSON BROWN RIDES KEN ROCZEN’S FACTORY SUZUKI RMZ450

We got a bonus at the 2024 Suzuki intro–we got to ride Ken Roczen’s bike. When I say “we” I mean that Carson Brown got to ride it while we shot photos and video. Sometimes seniority isn’t all it’s cracked up to be. Carson compares the stock models to the factory models he rode in this video:

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