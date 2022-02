2022 MINNEAPOLIS SUPERCROSS RESULTS

Monster Energy Supercross went east for the first time this year giving a new set of riders a chance to show their talents in the 250 class. It was the 450 class, however, that held the most twists, as Chase Sexton surrendered a sure win in a solo crash just before the white flag came out. That left Jason Anderson to inherit a gift victory while points leader Eli Tomac struggled to overcome a crash in the opening stages. Tomac salvaged a sixth-place finish to keep the red plate by a scant 3 points. The loaded 250 East class turned out to be a fairly uneventful win for Jett Lawrence. For extended coverage of the 2022 Monster Energy Supercross season, click here.

450 HEAT 1

1 Chase Sexton

2 Eli Tomac

3 Ken Roczen

4 Aaron Plessinger

5 Marvin Musquin

6 Justin Brayton

7 Kyle Chisholm

8 Justin Bogle

9 Cade Clason

10 Alex Martin

11 Alex Ray

12 Justin Starling

13 Logan Karnow

14 Joan Cros

15 Alexander Nagy

16 Justin Rodbell

17 Scotty Wennerstrom

18 Deven Raper

19 Preston Taylor

20 Chad Saultz

450 HEAT 2

Malcolm Stewart captured his first heat win. Photo by Brian Converse

1 Malcolm Stewart

2 Cooper Webb

3 Dylan Ferrandis

4 Jason Anderson

5 Vince Friese

6 Shane McElrath

7 Justin Barcia

8 Dean Wilson

9 Brandon Hartranft

10 Max Anstie

11 Fredrik Noren

12 Kevin Moranz

13 Tristan Lane

14 Ryan Breece

15 Adam Enticknap

16 Theodore Pauli

17 Mason Kerr

18 Joshua Greco

19 Austin Cozadd

20 Jerry Robin

450 LCQ

1 Max Anstie

2 Justin Starling

3 Ryan Breece

4 Alex Martin

5 Adam Enticknap

6 Alex Ray

7 Fredrik Noren

8 Kevin Moranz

9 Tristan Lane

10 Joan Cros

11 Logan Karnow

12 Theodore Pauli

13 Alexander Nagy

14 Deven Raper

15 Mason Kerr

16 Justin Rodbell

17 Joshua Greco

18 Austin Cozadd

19 Scotty Wennerstrom

20 Preston Taylor

21 Chad Saultz

22 Jerry Robin

450 MAIN

1 Jason Anderson

2 Cooper Webb

3 Marvin Musquin

4 Malcolm Stewart

5 Justin Barcia

6 Eli Tomac

7 Aaron Plessinger

8 Ken Roczen

9 Dylan Ferrandis

10 Justin Brayton

11 Dean Wilson

12 Vince Friese

13 Brandon Hartranft

14 Alex Martin

15 Kyle Chisholm

16 Chase Sexton

17 Justin Bogle

18 Cade Clason

19 Ryan Breece

20 Shane McElrath

21 Justin Starling

22 Max Anstie

450 POINTS

1 Eli Tomac 151

2 Jason Anderson 148

3 Malcolm Stewart 131

4 Justin Barcia 128

5 Cooper Webb 126

6 Chase Sexton 123

7 Marvin Musquin 119

8 Ken Roczen 107

9 Dylan Ferrandis 102

10 Aaron Plessinger 97

11 Dean Wilson 84

12 Shane McElrath 62

13 Justin Brayton 59

14 Brandon Hartranft 58

15 Max Anstie 55

16 Kyle Chisholm 39

17 Mitchell Oldenburg 37

18 Justin Bogle 29

19 Alex Martin 29

20 Joey Savatgy 27

250 EAST HEAT 1

1 Pierce Brown

2 Jett Lawrence

3 Stilez Robertson

4 Kyle Peters

5 Jeremy Martin

6 Cameron Mcadoo

7 Max Vohland

8 Henry Miller

9 Jeremy Hand

10 Devin Simonson

11 Josh Osby

12 Tj Albright

13 Jared Lesher

14 Izaih Clark

15 Tanner Ward

16 Zack Williams

17 Cullin Park

18 Hunter Sayles

19 Jack Rogers

20 Joshua Cartwright

250 EAST HEAT 2

1 RJ Hampshire

2 Jordon Smith

3 Levi Kitchen

4 Austin Forkner

5 Enzo Lopes

6 Phillip Nicoletti

7 Jace Owen

8 Derek Drake

9 Joshua Varize

10 Coty Schock

11 Marshal Weltin

12 Grant Harlan

13 Max Miller

14 Jarrett Frye

15 Aj Catanzaro

16 Hunter Yoder

17 John Short

18 Joe Clayton

19 Kyle Swanson

20 Mitchell Oldenburg

250 LCQ

1 Jarrett Frye

2 Coty Schock

3 Marshal Weltin

4 Cullin Park

5 Devin Simonson

6 Mitchell Oldenburg

7 Max Miller

8 Joshua Cartwright

9 Jared Lesher

10 Tj Albright

11 Tanner Ward

12 John Short

13 Josh Osby

14 Aj Catanzaro

15 Grant Harlan

16 Izaih Clark

17 Joe Clayton

18 Zack Williams

19 Jack Rogers

20 Hunter Yoder

21 Hunter Sayles

22 Kyle Swanson

23 Luke Neese

24 Max Vohland

250 EAST MAIN

1 Jett Lawrence

2 Austin Forkner

3 Cameron Mcadoo

4 Jeremy Martin

5 Rj Hampshire

6 Pierce Brown

7 Stilez Robertson

8 Enzo Lopes

9 Levi Kitchen

10 Phillip Nicoletti

11 Jace Owen

12 Derek Drake

13 Jordon Smith

14 Henry Miller

15 Cullin Park

16 Jeremy Hand

17 Coty Schock

18 Marshal Weltin

19 Kyle Peters

20 Joshua Varize

21 Jarrett Frye

22 Max Vohland

250 EAST POINTS AFTER ONE ROUND

1 Jett Lawrence 26

2 Austin Forkner 23

3 Cameron Mcadoo 21

4 Jeremy Martin 19

5 Rj Hampshire 18

6 Pierce Brown 17

7 Stilez Robertson 16

8 Enzo Lopes 15

9 Levi Kitchen 14

10 Phillip Nicoletti 13

11 Derek Drake 11

12 Jordon Smith 10

13 Henry Miller 9

14 Jace Owen 8

15 Cullin Park 8

16 Jeremy Hand 7

17 Coty Schock 6

18 Marshal Weltin 5

19 Kyle Peters 4

20 Joshua Varize 3