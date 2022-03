2022 DAYTONA SUPERCROSS RESULTS

Daytona International Speedway saw history made today when Monster Energy Supercross came to the super speedway for the 2022 running of the iconic event. Eli Tomac became the only rider to achieve six wins at Daytona. He had been tied with Ricky Carmichael for five, but when he passed Cooper Webb at the end of the 450 main event, the tie was officially broken. Webb had led the entire main until that point, but Eli had closed in continuously. The showdown reached an anticlimactic end when Webb chose the wrong way around Shane McElrath, who was being lapped, and Eli took over. The expected showdown with Jason Anderson failed to materialize, as he once again tangled with Malcolm Stewart early in the race, resulting in both of them going down. Later in the race, they would tangle again, as they marched up to seventh (Stewart) and eighth (Anderson). For extended coverage of the 2022 Monster Energy Supercross season, click here.

450 HEAT 1

1 Cooper Webb

2 Dylan Ferrandis

3 Ken Roczen

4 Jason Anderson

5 Dean Wilson

6 Justin Brayton

7 Brandon Hartranft

8 Justin Starling

9 Brandon Scharer

10 Tristan Lane

11 Justin Rodbell

12 Jerry Robin

13 Joan Cros

14 Christopher Prebula

15 Deven Raper

16 Cory Carsten

17 Scotty Wennerstrom

18 Gared Steinke

19 Logan Karnow

20 Garrett Marchbanks

450 HEAT 2

1 Malcolm Stewart

2 Justin Barcia

3 Chase Sexton

4 Eli Tomac

5 Marvin Musquin

6 Vince Friese

7 Shane McElrath

8 Alex Martin

9 Kyle Chisholm

10 Ryan Breece

11 Justin Bogle

12 Kevin Moranz

13 Jared Lesher

14 Ronnie Stewart

15 Cade Clason

16 Brandon Ray

17 Xylian Ramella

18 Preston Taylor

19 Nick Schmidt

20 Joshua Greco

450 MAIN EVENT

1 Eli Tomac

2 Cooper Webb

3 Chase Sexton

4 Dylan Ferrandis

5 Justin Barcia

6 Marvin Musquin

7 Malcolm Stewart

8 Jason Anderson

9 Ken Roczen

10 Dean Wilson

11 Justin Bogle

12 Vince Friese

13 Kyle Chisholm

14 Shane McElrath

15 Garrett Marchbanks

16 Justin Brayton

17 Brandon Hartranft

18 Ryan Breece

19 Cade Clason

20 Justin Starling

21 Alex Martin

22 Brandon Scharer

250E HEAT 1

1 Rj Hampshire

2 Jordon Smith

3 Cameron McAdoo

4 Phillip Nicoletti

5 Jace Owen

6 Cullin Park

7 John Short

8 Jarrett Frye

9 Grant Harlan

10 Brock Papi

11 Marshal Weltin

12 Hunter Sayles

13 Luke Neese

14 Aj Catanzaro

15 Tj Albright

16 Lane Shaw

17 Luca Marsalisi

18 Vincent Luhovey

19 Devin Simonson

20 Caio Lopes

250E HEAT 2

1 Jett Lawrence

2 Stilez Robertson

3 Pierce Brown

4 Mitchell Oldenburg

5 Enzo Lopes

6 Lance Kobusch

7 Kyle Peters

8 Jack Chambers

9 Henry Miller

10 Hunter Yoder

11 Hardy Munoz

12 Tanner Ward

13 Derek Drake

14 Josh Osby

15 Joshua Varize

16 Joshua Cartwright

17 Kyle Bitterman

18 Blaine Silveira

19 Curren Thurman

20 Jeremy Hand

250E MAIN

1 Jett Lawrence

2 Stilez Robertson

3 Cameron McAdoo

4 Pierce Brown

5 Enzo Lopes

6 Jordon Smith

7 Rj Hampshire

8 Phillip Nicoletti

9 Mitchell Oldenburg

10 Joshua Varize

11 Jace Owen

12 John Short

13 Henry Miller

14 Hardy Munoz

15 Grant Harlan

16 Lance Kobusch

17 Brock Papi

18 Cullin Park

19 Derek Drake

20 Jarrett Frye

21 Jack Chambers

22 Kyle Peters

450 QUALIFYING

1 Malcolm Stewart 1:10.902

2 Jason Anderson 1:11.030

3 Marvin Musquin 1:11.186

4 Ken Roczen 1:11.254

5 Eli Tomac 1:11.272

6 Dylan Ferrandis 1:11.488

7 Chase Sexton 1:11.530

8 Cooper Webb 1:12.090

9 Justin Barcia 1:12.248

10 Dean Wilson 1:12.488

11 Shane McElrath 1:13.056

12 Garrett Marchbanks 1:13.144

13 Justin Bogle 1:13.179

14 Justin Brayton 1:13.902

15 Alex Martin 1:14.081

16 Brandon Hartranft 1:14.082

17 Vince Friese 1:14.193

18 Tristan Lane 1:14.506

19 Kyle Chisholm 1:14.636

20 Justin Starling 1:14.821

21 Cade Clason 1:15.401

22 Justin Rodbell 1:16.203

23 Kevin Moranz 1:16.721

24 Logan Karnow 1:16.750

25 Ryan Breece 1:17.084

26 Jerry Robin 1:17.124

27 Jared Lesher 1:17.449

28 Brandon Scharer 1:17.514

29 Nick Schmidt 1:17.573

30 Gared Steinke 1:17.589

31 Ronnie Stewart 1:17.765

32 Joan Cros 1:17.806

33 Joshua Greco 1:18.607

34 Deven Raper 1:18.621

35 Brandon Ray 1:18.937

36 Christopher Prebula 1:19.004

37 Xylian Ramella 1:19.313

38 Scotty Wennerstrom 1:19.464

39 Preston Taylor 1:19.612

40 Cory Carsten 1:19.661

TOP 40 RIDERS QUALIFY

41 Chad Saultz 1:19.842

42 Logan Leitzel 1:20.018

43 Mason Kerr 1:20.076

44 Scott Meshey 1:20.800

45 Deven Sorensen 1:21.067

46 Austin Cozadd 1:21.271

47 Addison Emory 1:21.538

450 LCQ

1 Justin Bogle

2 Garrett Marchbanks

3 Ryan Breece

4 Cade Clason

5 Tristan Lane

6 Gared Steinke

7 Justin Rodbell

8 Jared Lesher

9 Deven Raper

10 Ronnie Stewart

11 Joan Cros

12 Kevin Moranz

13 Christopher Prebula

14 Xylian Ramella

15 Preston Taylor

16 Logan Karnow

17 Scotty Wennerstrom

18 Cory Carsten

19 Joshua Greco

20 Nick Schmidt

21 Jerry Robin

22 Brandon Ray

250 QUALIFYING

1 Jett Lawrence 1:11.947

2 RJHampshire 1:12.483

3 Enzo Lopes 1:12.519

4 Jordon Smith 1:12.552

5 Stilez Robertson 1:12.724

6 Cameron McAdoo 1:13.559

7 Kyle Peters 1:13.661

8 Phillip Nicoletti 1:14.245

9 Mitchell Oldenburg 1:14.304

10 Jace Owen 1:14.342

11 Pierce Brown 1:14.561

12 Jarrett Frye 1:15.472

13 Derek Drake 1:15.595

14 Aj Catanzaro 1:15.778

15 Joshua Varize 1:15.798

16 Marshal Weltin 1:15.883

17 Lance Kobusch 1:15.993

18 Brock Papi 1:16.029

19 Joshua Cartwright 1:16.253

20 Cullin Park 1:16.279

21 Henry Miller 1:16.483

22 John Short 1:16.488

23 Josh Osby 1:16.548

24 Luke Neese 1:16.592

25 Hardy Munoz 1:16.785

26 Tj Albright 1:16.803

27 Jack Chambers 1:16.905

28 Grant Harlan 1:16.931

29 Jeremy Hand 1:17.132

30 Hunter Sayles 1:17.219

31 Tanner Ward 1:17.260

32 Lane Shaw 1:17.265

33 Hunter Yoder 1:17.336

34 Caio Lopes 1:17.404

35 Blaine Silveira 1:17.500

36 Luca Marsalisi 1:17.556

37 Kyle Bitterman 1:17.586

38 Devin Simonson 1:17.799

39 Curren Thurman 1:18.087

40 Vincent Luhovey 1:18.121

TOP 40 RIDERS QUALIFY

41 Kyle Swanson 1:18.291

42 Kyle Greeson 1:18.374

43 Jack Rogers 1:18.522

44 Joe Clayton 1:18.691

45 Carter Gordon 1:18.711

46 Thomas Welch 1:19.024

47 Guillaume St-Cyr 1:19.095

48 Riley Ripper 1:19.532

49 Jacob Runkles 1:19.654

50 Ty Freehill 1:20.560

51 Brandon Pederson 1:20.803

52 Bobby Fitch 1:20.818

53 Brandon Marley 1:21.089

54 Nathen LaPorte 1:21.270

55 Gerhard Matamoros 1:21.457

56 Dawson Kaub 1:22.443

57 Doc Smith 1:22.831

58 Austin Roberts 1:23.041

59 Chad Stonier 1:23.071

60 Jordan Jarvis 1:23.833

61 Michael Fowler 1:25.061

250 LCQ

1 Hardy Munoz

2 Joshua Varize

3 Brock Papi

4 Derek Drake

5 Marshal Weltin

6 Kyle Bitterman

7 Joshua Cartwright

8 Josh Osby

9 Jeremy Hand

10 Aj Catanzaro

11 Hunter Sayles

12 Hunter Yoder

13 Lane Shaw

14 Vincent Luhovey

15 Luca Marsalisi

16 Tanner Ward

17 Luke Neese

18 Tj Albright

19 Curren Thurman

20 Caio Lopes

21 Blaine Silveira

22 Devin Simonson

450 POINTS

1 Eli Tomac 203

2 Jason Anderson 186

3 Cooper Webb 170

4 Malcolm Stewart 165

5 Chase Sexton 163

6 Justin Barcia 163

7 Marvin Musquin 145

8 Dylan Ferrandis 137

9 Ken Roczen 131

10 Dean Wilson 110

11 Aaron Plessinger 97

12 Shane McElrath 85

13 Justin Brayton 81

14 Brandon Hartranft 75

15 Kyle Chisholm 57

16 Max Anstie 55

17 Justin Bogle 45

18 Alex Martin 38

19 Mitchell Oldenburg 37

20 Vince Friese 34

250 EAST POINTS, AFTER THREE ROUNDS

1 Jett Lawrence 73

2 Cameron McAdoo 68

3 Stilez Robertson 52

4 Enzo Lopes 50

5 Pierce Brown 47

6 Jordon Smith 45

7 Jeremy Martin 42

8 Phillip Nicoletti 42

9 Rj Hampshire 41

10 Austin Forkner 39

11 Mitchell Oldenburg 33

12 Jace Owen 32

13 Derek Drake 25

14 Henry Miller 25

15 Joshua Varize 24

16 Kyle Peters 20

17 John Short 20

18 Levi Kitchen 15

19 Cullin Park 13

20 Marshal Weltin 10