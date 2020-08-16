ADAM CIANCIARULO’S WILD CRASH!

Adam Cianciarulo was in the lead pack in Moto two at the LORETTA LYNN National when his foot caught a rut on takeoff. The result was gnarly. Read what his peers said about the crash on IG.
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