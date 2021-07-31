2022 NEW-BIKE PRICES–COMPLETE LIST: THE WRAP

With this week’s release of new Hondas and last week’s announcement of the 2022 Yamaha line, the overall picture for 2022 has come into better focus. It’s a year of mostly unchanged models with the notable excepetion of the Yamaha two-strokes and the Honda CRF250R and CRF250RX. Here’s the grand list of prices, although we are still awaiting final price list for Sherco and a few others. Check back and it will be updated soon.
GASGAS MOTOCROSS
GASGAS MC450F : $9599
GASGAS MC350F: $9299
GASGAS MC250F: $8699
GASGAS MC250 TWO-STROKE: $7899
GASGAS MC125 TWO-STROKE: $6899
GASGAS MC85 TWO-STROKE 19/16: $6099
GASGAS MC85 TWO-STROKE 17/14: $5899
GASGAS MC65 TWO-STROKE: $4999
GASGAS MC50: $4299
GASGAS MC-E-5 ELECTRIC: $4899
GASGAS OFF-ROAD
GASGAS EX450F: $10,299
GASGAS EX350F: $10,199
GASGAS EX250F: $9299
GASGAS EX300 TWO-STROKE: $9799
GASGAS EC300 TWO-STROKE: $9799
GASGAS EX250 TWO-STROKE: $9499
GASGAS EC250 TWO-STROKE: $9549
HUSQVARNA MOTOCROSS
HUSQVARNA FC450: $10,399
HUSQVARNA FC350: $10,199
HUSQVARNA FC250: $ 9499
HUSQVARNA TC250 TWO-STROKE: $8599
HUSQVARNA TC125 TWO-STROKE: $7599
HUSQVARNA TC85 TWO-STROKE: 19/16: $6499
HUSQVARNA TC85 TWO-STROKE: 17/14: $6299
HUSQVARNA TC65 TWO-STROKE: $5299
HUSQVARNA TC50 TWO-STROKE: $4499
HUSQVARNA EE5 TWO-STROKE: $5299
HUSQVARNA OFF-ROAD & DUAL-SPORT
HUSQVARNA FX450: $10,999
HUSQVARNA FX350: $10,899
HUSQVARNA TX300i TWO-STROKE: $10,599
HUSQVARNA TE300i TWO-STROKE: $10,599
HUSQVARNA TE150i TWO-STROKE: $9199
HUSQVARNA TE250i TWO-STROKE: TPI $10,299
HUSQVARNA FE501S DUAL-SPORT: $11,899
HUSQVARNA FE501: $11,499
HUSQVARNA FE350S DUAL-SPORT: $11,499
HUSQVARNA FE350: $10,899
KTM MOTOCROSS
KTM 450SX-F: $10,299
KTM 350SX-F: $10,099
KTM 250SX-F: $9399
KTM 250SX TWO-STROKE: $8499
KTM 125SX TWO-STROKE: $7499
KTM 150SX TWO-STROKE: $7699
KTM 85SX TWO-STROKE: 19/16 $6399
KTM 85SX TWO-STROKE: 17/14 $6199
KTM 65SX TWO-STROKE: $5199
KTM 50SX TWO-STROKE: $4449
KTM 50SX JR TWO-STROKE: $3949
KTM OFF-ROAD TWO-STROKE
KTM 300XC-W: $10,499
KTM 250XC-W: $10,199
KTM 150XC-W: $9199
KTM 125XC: $7799
KTM TRAIL & DUAL-SPORT
KTM 500XCF-W: $11,399
KTM 500EXC-F Dual-Sport: $11,799
KTM 350XCF-W: $10,899
KTM 350EXC-F Dual-Sport: $11,399
BETA TWO-STROKE
BETA XTrainer: $7999
BETA125 RR: $8,349
BETA200 RR: $8,999
BETA250 RR: $9,399
BETA300 RR: $9,699
BETA FOUR-STROKE
BETA 350RR-S DUAL-SPORT: $10,999
BETA 390RR-S Dual-Sport: $11,099
BETA 430RR-S Dual-Sport: $11,199
BETA 500RR-S Dual-Sport: $11,299
For Beta Trials models, click here.
HONDA COMPETITION
HONDA CRF450R: $9599
HONDA CRF450RWE: $12,399
HONDA CRF450RX: $9899
HONDA CRF450X: $9799
HONDA CRF450RL: $9999
HONDA CRF450RS: $8599
HONDA CRF250R: $8099
HONDA CRF250RX: $8499
HONDA CRF150R: $5249
HONDA CRF150R Big Wheel: $5449
HONDA TRAIL BIKES
HONDA CRF250F: $4749
HONDA CRF125F: $3,249
HONDA CRF125F Big Wheel: $3,649
HONDA CRF110F: $2499
HONDA CRF50F: $1649
KAWASAKI COMPETITION BIKES
Kawasaki KX450: $9499
Kawasaki KX450X: $9699
Kawasaki KX250: $8399
Kawasaki KX250X: $8499
Kawasaki KX112: $4999
Kawasaki KX85: $4499
Kawasaki KX65: $3799
KAWASAKI TRAIL & DUAL-SPORT
Kawasaki KLR650: $6699
Kawasaki KLX300R: $5599
Kawasaki KLX300 Dual Sport: $5599
Kawasaki KLX230R: $4499
Kawasaki KLX230R S Dual Sport: $4599
Kawasaki KLX140R F: $3799
Kawasaki KLX140R L: $3499
Kawasaki KLX140R: $3199
Kawasaki KLX110R: $2399
Kawasaki KLX110R L: $2499
SUZUKI
SUZUKI RM-Z450: $8,999
SUZUKI RM-Z250: $7,899
SUZUKI RM85: $4395
SUZUKI DR-Z400SM: $7599
TM MOTOCROSS
TM 250Fi ES: $11,195.00
TM 300Fi ES: $11,195.00
TM 450Fi ES: $10,995.00
TM 530Fi ES: $10,995.00
TWO-STROKES
TM 85 TWO-STROKE: $6345.00
TM 100 TWO-STROKE: $6395.00
TM 112 TWO-STROKE: $6995.00
TM 125 TWO-STROKE: $8545.00
TM 144 TWO-STROKE: $8745.00
TM 250 ES TWO-STROKE: $9195.00
TM 300 ES TWO-STROKE: $9395.00
TM OFF-ROAD
TM 250Fi Dual Ex: $11,395.00
TM 300Fi Dual Ex: $11,995.00
TM 450Fi: $11,195.00
TM 530Fi: $11,195.00
TWO-STROKES
TM 125 Fi TWO-STROKE: $9395.00
TM 144 TWO-STROKE: $9245.00
TM 144 Fi TWO-STROKE: $9895.00
TM 250 ES TWO-STROKE: $9745.00
TM 250 ES Fi TWO-STROKE: $10,095.00
TM 300 ES TWO-STROKE: $9895.00
TM 300 ES Fi TWO-STROKE: $10,295.00
YAMAHA COMPETITION
YAMAHA YZ450F MONSTER ENERGY EDITION: $9799
YAMAHA YZ450F: $9599
YAMAHA YZ450FX: $9899
YAMAHA YZ250F MONSTER ENERGY EDITION: $8699
YAMAHA YZ250F: $8499
YAMAHA YZ250FX: $8799
YAMAHA YZ250 TWO-STROKE MONSTER ENERGY EDITION: $7999
YAMAHA YZ250 TWO-STROKE: $7799
YAMAHA YZ250X TWO-STROKE: $7799
YAMAHA YZ125 TWO-STROKE MONSTER ENERGY EDITION: $7099
YAMAHA YZ125 TWO-STROKE: $6899
YAMAHA YZ125X TWO-STROKE: $6799
YAMAHA YZ85LW TWO-STROKE: $4999
YAMAHA YZ85 TWO-STROKE: $4799
YAMAHA YZ65 TWO-STROKE:$4699
YAMAHA TRAIL & DUAL-SPORT
YAMAHA WR450F: $9799
YAMAHA WR250F: $8599
YAMAHA TT-R230: $4449
YAMAHA TT-R125LE: $3349
YAMAHA TT-R110E: $2299
YAMAHA TT-R50E: $1749
YAMAHA PE50 TWO-STROKE: $1699
YAMAHA XT250: $5199
YAMAHA TW200: $4799
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