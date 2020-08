2020 IRONMAN NATIONAL MX RESULTS: QUALIFYING

Justin Cooper and Adam Cianciarulo have put themselves out front early during the first sessions of qualifying practice at round three of the 2020 Lucas Oil Pro Motocross Championship in Crawfordsville, Indiana at Ironman Raceway. After session two, Cooper’s teammate Shane McElrath leapt forward to take the top qualifying spot in the 250s while Adam Cianciarulo held onto the fastest time in the 450 class. (For extended coverage of the 2020 Ironman National MX, click here)

250 Combined Qualifying

1 Shane McElrath 2:13.107

2 Dylan Ferrandis 2:13.273

3 Jeremy Martin 2:15.016

4 Brandon Hartranft 2:15.342

5 Alex Martin 2:15.524

6 Jo Shimoda 2:15.716

7 RJ Hampshire 2:16.250

8 Derek Drake 2:17.251

9 Jett Lawrence 2:17.477

10 Justin Cooper 2:17.521

11 Carson Mumford 2:17.646

12 Cameron Mcadoo 2:17.686

13 Stilez Robertson 2:17.848

14 Hunter Lawrence 2:18.301

15 Pierce Brown 2:19.093

16 Nick Gaines 2:20.015

17 Joseph Crown 2:20.518

18 Mitchell Harrison 2:20.628

19 Ryder Floyd 2:21.228

20 Mason Gonzales 2:21.278

21 Kevin Moranz 2:21.360

22 Mathias Jorgensen 2:21.446

23 Hardy Munoz 2:21.533

24 Jerry Robin 2:22.083

25 Austin Root 2:22.118

26 Derek Kelley 2:22.665

27 Vincent Luhovey 2:23.121

28 Colton Eigenmann 2:23.243

29 Cody Williams 2:23.466

30 Joshua Varize 2:23.563

31 Lance Kobusch 2:23.800

32 Maxwell Sanford 2:23.841

33 Jace Kessler 2:23.903

34 Dennis Gritzmacher 2:24.559

35 Gared Steinke 2:24.623

36 Chase Lorenz 2:24.879

37 Ezra Hastings 2:25.222

38 Bryton Carroll 2:25.770

39 Marcus Phelps 2:25.920

40 Zack Williams 2:26.028

41 Nathen LaPorte 2:26.057

42 Kyle Greeson 2:26.684

43 Brock Papi 2:27.575

44 Matthew Klann 2:27.637

45 Jake Pinhancos 2:27.832

46 Gage Schehr 2:28.143

47 Wade Brommel 2:28.592

48 Brice Klippel 2:29.169

49 Joshua Prior 2:29.380

50 Brett Greenley 2:29.535

51 Jonah Geistler 2:30.552

52 Brandon Yates 2:30.739

53 Tyler Ducray 2:30.912

54 Cole Zitterkopf 2:31.039

55 Blake Ashley 2:31.437

56 Gerhard Matamoros 2:31.692

57 Zachary Butkiewicz 2:31.883

58 Chad Saultz 2:32.388

59 Joshua Philbrick 2:32.722

60 Mitchell Goheen 2:33.149

61 Jordan Jarvis 2:33.242

62 Nicholas McDonnell 2:33.246

63 Jacob Rose 2:33.890

64 Tristan Titus 2:33.901

65 Landon Armbruster 2:33.986

66 Parker Smith 2:34.245

67 Philip Maus 2:35.053

68 Carlos Short 2:36.743

69 Cale Kuchnicki 2:37.074

70 Andrew Boccarossa 2:37.322

71 Zac Maley 2:37.373

72 Joshua Leininger 2:37.618

73 Christopher Williams 2:37.721

74 Hayden Hefner 2:45.658

75 Ryan Lechien 2:46.539

76 Zachary Harris 2:50.778

77 Steven Keil 2:54.831

450 Combined Qualifying

1 Adam Cianciarulo 2:09.464

2 Zachary Osborne 2:10.264

3 Marvin Musquin 2:10.687

4 Justin Barcia 2:10.864

5 Chase Sexton 2:10.963

6 Jason Anderson 2:12.412

7 Max Anstie 2:12.516

8 Fredrik Noren 2:12.900

9 Benny Bloss 2:12.988

10 Broc Tickle 2:13.084

11 Blake Baggett 2:13.368

12 Joseph Savatgy 2:13.382

13 Eli Tomac 2:13.516

14 Christian Craig 2:13.873

15 Justin Bogle 2:14.394

16 Dean Wilson 2:14.801

17 Jeremy Smith 2:16.166

18 Coty Schock 2:16.930

19 Justin Rodbell 2:17.355

20 John Short 2:17.646

21 Henry Miller 2:17.652

22 Luke Renzland 2:17.705

23 Tyler Bowers 2:17.779

24 Jared Lesher 2:17.946

25 Jake Masterpool 2:18.474

26 Dalton Dyer 2:19.044

27 Tristan Lane 2:19.057

28 Chase Felong 2:19.569

29 Carson Tickle 2:19.738

30 Tristan Lewis 2:19.935

31 Ben LaMay 2:20.050

32 McClellan Hile 2:20.801

33 Adam Enticknap 2:20.855

34 Christopher Prebula 2:20.856

35 Luke Neese 2:20.868

36 Matthew Hubert 2:21.323

37 Bryce Backaus 2:21.379

38 Alex Ray 2:21.614

39 TJ Albright 2:21.923

40 Scott Meshey 2:22.218

41 Timothy Crosby 2:22.768

42 Cory Carsten 2:22.805

43 Austin Wagner 2:22.901

44 Felix Lopez 2:23.042

45 Grant Harlan 2:23.266

46 Kyle Murdoch 2:24.512

47 Justin Wolf 2:25.063

48 Nicolas Rolando 2:25.238

49 Carter Stephenson 2:25.375

50 Renato Paz 2:25.755

51 Tylor Skodras 2:26.321

52 Matthew Toth 2:26.566

53 Dylan Kappeler 2:26.828

54 Josh Heintz 2:27.879

55 Jorge Rubalcava 2:28.549

56 Austin Walker 2:29.013

57 Tyler Gosnell 2:29.617

58 Matthew Carpenter 2:29.977

59 Kyle Endriss 2:30.014

60 DJ Christie 2:30.227

61 Brent Rouse 2:30.580

62 Hunter Braun 2:31.444

63 Joshua Greco 2:31.649

64 Samuel Greenawalt 2:31.946

65 Noah Chambers 2:32.078

66 Aaron Leininger 2:32.421

67 Travis Delnicki 2:32.445

68 Ivon Hays 2:32.980

69 Dawson Chesnut 2:33.392

70 Kyle Ianuale 2:33.480

71 Travis Prier 2:33.573

72 Travis Thompson 2:33.722

73 Kyle Koosmann 2:33.968

74 Grant Smith 2:34.611

75 Jeffrey Walker 2:35.913

76 Cody Briner 2:35.967

77 Dominic DeSimone 2:37.344

78 Michael Lennon 2:38.175

79 Nicholas Neys 2:38.325

80 Brandon Green 2:38.375

81 Cody Siler 2:39.674

82 James Cooper 2:40.308

83 Gabe Woodrow 2:41.021

84 Nicholas Tomasunas 2:42.161

85 Michael Kitzmiller 2:42.269

86 Aerian Weaver 2:45.019

87 Christopher Gebken 2:56.862

88 John Snow 2:58.661

250 A Session One

1 Justin Cooper 2:17.521

2 Jo Shimoda 2:17.814

3 Jeremy Martin 2:19.277

4 Jett Lawrence 2:19.435

5 Derek Drake 2:19.539

6 Dylan Ferrandis 2:20.012

7 Shane McElrath 2:20.342

8 Brandon Hartranft 2:20.367

9 Alex Martin 2:20.535

10 RJ Hampshire 2:20.580

11 Stilez Robertson 2:21.894

12 Mason Gonzales 2:21.967

13 Cameron Mcadoo 2:22.113

14 Pierce Brown 2:22.438

15 Mitchell Harrison 2:22.735

16 Nick Gaines 2:23.781

17 Hunter Lawrence 2:23.851

18 Joseph Crown 2:23.905

19 Carson Mumford 2:24.248

20 Gared Steinke 2:24.623

21 Jerry Robin 2:25.089

22 Hardy Munoz 2:26.527

23 Derek Kelley 2:27.482

24 Maxwell Sanford 2:27.602

25 Vincent Luhovey 2:27.660

26 Kyle Greeson 2:27.967

27 Chase Lorenz 2:28.340

28 Austin Root 2:28.952

29 Ezra Hastings 2:29.306

30 Lance Kobusch 2:29.324

31 Colton Eigenmann 2:30.404

32 Gage Schehr 2:30.421

33 Jake Pinhancos 2:30.685

34 Brock Papi 2:31.347

35 Gerhard Matamoros 2:32.076

36 Joshua Varize 2:32.160

37 Chad Saultz 2:32.985

250 B Session One

1 Ryder Floyd 2:21.228

2 Kevin Moranz 2:21.360

3 Cody Williams 2:23.466

4 Dennis Gritzmacher 2:24.559

5 Mathias Jorgensen 2:24.925

6 Jace Kessler 2:25.407

7 Bryton Carroll 2:25.943

8 Marcus Phelps 2:25.967

9 Zack Williams 2:26.028

10 Nathen LaPorte 2:26.057

11 Matthew Klann 2:28.169

12 Joshua Prior 2:29.380

13 Brett Greenley 2:30.168

14 Wade Brommel 2:30.375

15 Jonah Geistler 2:30.552

16 Brandon Yates 2:30.739

17 Tyler Ducray 2:30.912

18 Cole Zitterkopf 2:31.198

19 Brice Klippel 2:31.752

20 Zachary Butkiewicz 2:31.883

21 Blake Ashley 2:32.355

22 Mitchell Goheen 2:33.149

23 Jordan Jarvis 2:33.242

24 Nicholas McDonnell 2:33.246

25 Joshua Philbrick 2:33.890

26 Jacob Rose 2:33.890

27 Parker Smith 2:34.245

28 Landon Armbruster 2:34.744

29 Philip Maus 2:35.053

30 Carlos Short 2:36.743

31 Cale Kuchnicki 2:37.074

32 Andrew Boccarossa 2:37.322

33 Joshua Leininger 2:37.618

34 Christopher Williams 2:37.721

35 Tristan Titus 2:38.127

36 Zac Maley 2:39.715

37 Ryan Lechien 2:52.298

38 Steven Keil 2:54.831

39 Zachary Harris 2:58.672

450 A Session One

1 Adam Cianciarulo 2:14.341

2 Marvin Musquin 2:16.042

3 Christian Craig 2:16.335

4 Jason Anderson 2:16.402

5 Fredrik Noren 2:16.598

6 Chase Sexton 2:16.783

7 Justin Barcia 2:17.169

8 Zachary Osborne 2:17.680

9 Blake Baggett 2:17.914

10 Eli Tomac 2:18.539

11 Max Anstie 2:18.710

12 Benny Bloss 2:19.372

13 Joseph Savatgy 2:19.778

14 Justin Bogle 2:20.090

15 Coty Schock 2:21.371

16 Broc Tickle 2:21.682

17 Justin Rodbell 2:21.902

18 Tyler Bowers 2:22.701

19 Henry Miller 2:22.950

20 Luke Renzland 2:22.966

21 Jake Masterpool 2:22.982

22 Jared Lesher 2:22.987

23 Jeremy Smith 2:23.569

24 John Short 2:24.322

25 Carson Tickle 2:25.744

26 Dalton Dyer 2:26.224

27 Dean Wilson 2:26.342

28 Alex Ray 2:26.532

29 TJ Albright 2:26.916

30 Ben LaMay 2:27.074

31 Carter Stephenson 2:27.253

32 Christopher Prebula 2:27.725

33 McClellan Hile 2:28.522

34 Matthew Hubert 2:28.652

35 Cory Carsten 2:28.685

36 Tristan Lane 2:29.461

37 Felix Lopez 2:30.128

38 Adam Enticknap 2:30.351

39 Chase Felong 2:30.996

40 Tristan Lewis 2:31.233

41 Scott Meshey 2:31.293

42 Kyle Endriss 2:32.954

43 Kyle Murdoch 2:33.359

44 Jeffrey Walker 2:35.913

45 Joshua Greco 2:39.810

450 B Session One

1 Bryce Backaus 2:29.520

2 Justin Wolf 2:32.166

3 Austin Wagner 2:33.282

4 Luke Neese 2:33.479

5 Tylor Skodras 2:33.723

6 Grant Harlan 2:36.041

7 Timothy Crosby 2:36.267

8 Matthew Carpenter 2:37.375

9 Jorge Rubalcava 2:37.425

10 Matthew Toth 2:37.476

11 Travis Delnicki 2:38.692

12 Renato Paz 2:38.964

13 Nicolas Rolando 2:39.737

14 Travis Prier 2:39.991

15 Nicholas Tomasunas 2:42.161

16 Kyle Ianuale 2:42.531

17 Aaron Leininger 2:42.702

18 Josh Heintz 2:43.272

19 Brent Rouse 2:43.960

20 Tyler Gosnell 2:44.607

21 Samuel Greenawalt 2:44.978

22 Travis Thompson 2:45.621

23 Ivon Hays 2:46.079

24 Austin Walker 2:46.381

25 DJ Christie 2:46.834

26 Hunter Braun 2:47.717

27 Nicholas Neys 2:50.735

28 James Cooper 2:54.117

29 Kyle Koosmann 2:54.494

30 Cody Briner 2:56.142

31 Grant Smith 2:59.597

32 Gabe Woodrow 3:01.521

33 Dominic DeSimone 3:03.298

34 Dylan Kappeler 3:06.065

35 Aerian Weaver 3:06.291

36 Dawson Chesnut 3:06.985

37 Michael Lennon 3:07.908

38 Brandon Green 3:14.434

39 Michael Kitzmiller 3:19.867

40 Noah Chambers 3:30.494

41 Cody Siler 3:33.946

42 John Snow 3:55.672

43 Christopher Gebken 5:28.028