Kailub won the event at the Hidden Valley Golf Course in Glen Daniel, West Virginia edging Team Babbitt’s Online/Monster Energy/Kawasaki Team Green’s Josh Strang by 2.5-seconds after two days of racing.
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