2020 FOX RACEWAY NATIONAL MX RESULTS: QUALIFYING

Qualifying results for the 250 and 450 classes from the ninth and final round of the 2020 Lucas Oil Pro Motocross Championship at Fox Raceway in Pala, California. Check back throughout the morning for updated results. (for extended coverage of the 2020 Fox Raceway National, click here).

250 Combined Qualifying

1 Justin Cooper 1:54.381 2 Dylan Ferrandis 1:55.302 3 Jeremy Martin 1:55.344 4 Jett Lawrence 1:56.408 5 Brandon Hartranft 1:57.099 6 Jarrett Frye 1:57.744 7 Shane McElrath 1:57.821 8 Jo Shimoda 1:57.943 9 Nathanael Thrasher 1:58.135 10 Cameron Mcadoo 1:58.154 11 Hunter Lawrence 1:58.919 12 Mitchell Harrison 1:58.975 13 Alex Martin 1:59.023 14 Dilan Schwartz 1:59.658 15 Jerry Robin 2:00.402 16 Preston Kilroy 2:00.790 17 Carson Mumford 2:00.859 18 Derek Kelley 2:00.993 19 Mitchell Falk 2:01.197 20 Jesse Flock 2:01.818 21 Nick Gaines 2:01.830 22 Joshua Varize 2:02.098 23 Gage Schehr 2:02.721 24 Joseph Crown 2:03.954 25 Gared Steinke 2:03.958 26 Kevin Moranz 2:04.483 27 Brayden Lessler 2:04.581 28 Curren Thurman 2:04.666 29 Jeremy Ryan 2:05.031 30 Kai Aiello 2:05.632 31 Blake Ashley 2:05.834 32 Kyle Greeson 2:06.929 33 Otto Berton 2:06.947 34 Geran Stapleton 2:07.038 35 Tre Fierro 2:07.960 36 Chad Saultz 2:09.795 37 Tyler Ducray 2:09.799 38 Mason Wharton 2:10.356 39 Braden Spangle 2:10.371 40 Luc Santos 2:10.839 41 Jeremy McCool 2:11.008 42 Jordan Jarvis 2:11.175 43 Cale Kuchnicki 2:13.395 44 Brandon Sussman 2:13.495 45 Zachary Butkiewicz 2:13.748 46 Andrew Barros 2:14.258 47 Gage Hulsey 2:15.230 48 Andrew Boccarossa 2:17.480 49 Jason Lutton 2:20.423

450 Combined Qualifying

1 Chase Sexton 1:53.682 2 Adam Cianciarulo 1:54.025 3 Christian Craig 1:54.932 4 Marvin Musquin 1:55.388 5 Zachary Osborne 1:55.946 6 Broc Tickle 1:56.247 7 Justin Bogle 1:57.221 8 Justin Barcia 1:57.235 9 Fredrik Noren 1:57.406 10 Max Anstie 1:58.366 11 Eli Tomac 1:58.764 12 Isaac Teasdale 1:58.905 13 Justin Rodbell 1:59.065 14 Jake Masterpool 1:59.157 15 Nick Schmidt 1:59.485 16 Alex Ray 1:59.537 17 Coty Schock 1:59.675 18 Tyler Bowers 1:59.992 19 Matthew Hubert 2:00.016 20 Joseph Savatgy 2:00.338 21 Jeremy Smith 2:00.578 22 Bryson Gardner 2:00.942 23 Richard Taylor 2:01.053 24 McClellan Hile 2:01.365 25 Austin Root 2:01.374 26 Carlen Gardner 2:01.431 27 Robbie Wageman 2:01.732 28 Cade Clason 2:01.865 29 Tristan Lane 2:02.336 30 Adam Enticknap 2:02.828 31 Griffin Dexter 2:03.277 32 Corbin Hayes 2:03.471 33 Connor Olson 2:03.817 34 Scott Meshey 2:04.021 35 Justin Hoeft 2:04.254 36 Blake Hoag 2:04.895 37 Carter Stephenson 2:05.239 38 Christopher Prebula 2:05.345 39 Dominic DeSimone 2:05.530 40 Kolton Dean 2:06.506 41 Ryan Peters 2:06.738 42 Justin Rando 2:06.814 43 Dylan Kappeler 2:07.677 44 Joshua Berchem 2:07.816 45 John Citrola 2:08.349 46 Rene Garcia 2:08.409 47 Brandon Pederson 2:08.456 48 Mason Olson 2:08.722 49 Brent Rouse 2:09.363 50 Samuel Greenawalt 2:09.694 51 Bradley Denton 2:10.170 52 Kurt Thomas 2:11.383 53 Joseph Gerrior 2:11.756 54 Brent Burkhart 2:12.380 55 Rafael Chao 2:14.011 56 Cody Briner 2:14.105 57 Grant Smith 2:14.728 58 Jacob Smith 2:15.542 59 Drew Thomas 2:17.884 60 Ryan Breece 5:47.246

250 A Session One

1 Justin Cooper 1:57.859 2 Shane McElrath 1:58.068 3 Jett Lawrence 1:58.632 4 Hunter Lawrence 1:58.919 5 Brandon Hartranft 1:59.041 6 Jeremy Martin 1:59.284 7 Dylan Ferrandis 1:59.334 8 Alex Martin 2:00.325 9 Cameron Mcadoo 2:00.467 10 Jo Shimoda 2:00.602 11 Jarrett Frye 2:01.199 12 Nathanael Thrasher 2:01.717 13 Dilan Schwartz 2:02.186 14 Mitchell Harrison 2:02.270 15 Mitchell Falk 2:02.423 16 Joshua Varize 2:03.748 17 Jerry Robin 2:04.097 18 Jesse Flock 2:04.424 19 Derek Kelley 2:04.967 20 Gage Schehr 2:05.377 21 Nick Gaines 2:05.741 22 Gared Steinke 2:05.947 23 Curren Thurman 2:06.288 24 Preston Kilroy 2:06.659 25 Kevin Moranz 2:06.819 26 Blake Ashley 2:07.329 27 Kai Aiello 2:07.783 28 Carson Mumford 2:19.256

250 B Session One

1 Jeremy Ryan 2:05.031 2 Brayden Lessler 2:06.311 3 Kyle Greeson 2:06.961 4 Otto Berton 2:07.747 5 Tre Fierro 2:07.960 6 Geran Stapleton 2:08.138 7 Tyler Ducray 2:09.799 8 Chad Saultz 2:10.143 9 Mason Wharton 2:10.356 10 Braden Spangle 2:10.371 11 Luc Santos 2:11.329 12 Jeremy McCool 2:12.132 13 Jordan Jarvis 2:12.474 14 Brandon Sussman 2:13.495 15 Zachary Butkiewicz 2:13.748 16 Andrew Barros 2:14.581 17 Cale Kuchnicki 2:15.438 18 Gage Hulsey 2:16.783 19 Andrew Boccarossa 2:18.019 20 Jason Lutton 2:21.901

450 A Session One

1 Adam Cianciarulo 1:56.456 2 Chase Sexton 1:57.354 3 Christian Craig 1:58.361 4 Broc Tickle 1:58.390 5 Zachary Osborne 1:58.828 6 Justin Barcia 1:58.982 7 Justin Bogle 1:59.171 8 Eli Tomac 1:59.713 9 Marvin Musquin 2:00.127 10 Max Anstie 2:00.837 11 Jake Masterpool 2:01.481 12 Fredrik Noren 2:01.557 13 Nick Schmidt 2:02.663 14 Tyler Bowers 2:03.021 15 Alex Ray 2:03.073 16 Justin Rodbell 2:03.196 17 Coty Schock 2:03.212 18 Isaac Teasdale 2:03.616 19 Joseph Savatgy 2:03.862 20 Austin Root 2:04.247 21 Justin Hoeft 2:04.254 22 McClellan Hile 2:04.479 23 Robbie Wageman 2:04.706 24 Carlen Gardner 2:04.776 25 Richard Taylor 2:05.121 26 Adam Enticknap 2:06.028 27 Cade Clason 2:06.107 28 Matthew Hubert 2:06.299 29 Jeremy Smith 2:06.502 30 Scott Meshey 2:07.638 31 Tristan Lane 2:07.668 32 Connor Olson 2:09.853 33 Carter Stephenson 2:09.975 34 Ryan Breece 5:47.246

450 B Session One