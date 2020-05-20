We have shown you the official XC-1 and XC-2 Pro class results and full race report from the 2020 Bulldog GNCC in Georgia last weekend. Now see action of the Pro bike classes in this highlight video.
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